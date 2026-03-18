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El excomisario Padilla fue absuelto en la causa de robo de autopartes

Tras casi siete años de investigación, la Justicia absolvió al excomisario y a otros dos policías por el beneficio de la duda. El fallo aún no está firme.

Una causa que durante años estuvo en el centro de la escena judicial tuvo un desenlace inesperado. Este miércoles, el juez Víctor Hugo Muñoz Carpino absolvió por el beneficio de la duda al excomisario Gustavo Padilla y a los policías Néstor Gómez y Ulises Chirino, en la investigación por el presunto robo de autopartes en el Depósito Judicial de 9 de Julio.

El fallo llegó luego de un proceso que se extendió por casi siete años y que había generado fuerte repercusión. En su resolución, el magistrado consideró que no se logró acreditar con certeza la participación de los imputados en las maniobras investigadas, por lo que dispuso su absolución.

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Durante los alegatos, la Fiscalía había sostenido una postura diferente. Para Padilla, imputado por peculado, solicitó una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, al entender que su rol jerárquico lo hacía responsable del control del predio. En tanto, para Gómez pidió un año de prisión bajo la figura de encubrimiento, mientras que para Chirino había requerido la absolución.

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La defensa, por su parte, insistió en la falta de pruebas y reclamó la absolución de los tres acusados, postura que finalmente fue respaldada por el juez.

La investigación apuntaba a una presunta red de sustracción de autopartes y cubiertas de vehículos que se encontraban bajo custodia judicial. El depósito, ubicado en el departamento 9 de Julio, almacenaba rodados vinculados a distintas causas, lo que elevaba la responsabilidad de quienes estaban a cargo.

Pese a la acusación y al tiempo transcurrido, el tribunal entendió que los elementos reunidos no alcanzaron para sostener una condena.

Un antecedente que pesaba

Más allá de esta absolución, el excomisario ya había sido condenado en 2021 por un hecho similar. En aquella oportunidad, fue hallado responsable de utilizar para fines personales una camioneta secuestrada que debía permanecer bajo resguardo judicial.

Por ese episodio recibió una pena de seis meses de prisión condicional por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fallo aún no quedó firme y los fundamentos serán dados a conocer el próximo 7 de abril. Hasta entonces, la Fiscalía no descarta apelar la resolución, al sostener que existen elementos que comprometen la responsabilidad de al menos dos de los acusados.

De esta manera, la causa cierra —por ahora— un capítulo que durante años mantuvo en foco a la estructura policial, con un desenlace que vuelve a poner en discusión el peso de la prueba en los procesos judiciales.

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