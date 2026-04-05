El cuerpo sin vida encontrado en 25 de Mayo, pertenece al fotógrafo
El cuerpo fue hallado en un descampado de 25 de Mayo y confirmaron que es de Quiroga. Llevaba cerca de siete días fallecido y ahora investigan la causa.
El caso que mantuvo en vilo a San Juan durante más de una semana tuvo el peor desenlace. En la noche de este domingo se confirmó que el cuerpo hallado en 25 de Mayo pertenece al fotógrafo Alberto Quiroga, quien era intensamente buscado desde fines de marzo tras desaparecer luego de un evento en La Chimbera.
El hallazgo se produjo en una finca ubicada en la zona de Santa Rosa, en inmediaciones de calle 6 y Costa Canal, casi dos mil metros adentro, formando parte de la localidad de Las Casuarinas. El descubrimiento ocurrió cerca de las 16:20, cuando dos jóvenes que recorrían la propiedad dieron aviso al 911 tras encontrar el cuerpo entre la vegetación. A pocos metros se encontraba una motocicleta azul, el vehículo en el que Quiroga había sido visto por última vez.
En la escena también fueron hallados elementos personales clave, como su cámara fotográfica y un teléfono celular, que ahora forman parte de la investigación.
Según le confirmaron a este medio, fuentes policiales, el cuerpo estaba boca arriba, con el casco colocado sobre su cabeza y con la moto sobre la zona de la cadera, un dato que impactó a los investigadores y que será analizado en detalle en las pericias. Cómo fue visto por última vez, vestido, Quiroga se encontraba tendido.
El lugar, un sector rural con abundante arboleda, fue rápidamente cercado por las autoridades. El perímetro permaneció vallado a unos 300 metros, con acceso restringido mientras trabajaban peritos de Policía Científica y personal forense. Las tareas se centraron en la preservación de la escena y el relevamiento de pruebas, en medio de un fuerte hermetismo.
Con el correr de las horas, las primeras pericias permitieron confirmar la identidad del cuerpo, cerrando así la búsqueda que movilizó a toda la provincia. Durante los últimos días, más de 300 personas participaron de los operativos, incluyendo más de 100 efectivos policiales, rescatistas, autoridades judiciales y vecinos, que recorrieron más de 100 kilómetros en zonas rurales y de difícil acceso.
Quiroga había sido visto por última vez el sábado pasado, cuando trabajaba como fotógrafo en un salón de eventos. Según testigos, permaneció allí hasta cerca de las cuatro de la madrugada, momento en el que se retiró y no regresó a su casa, donde lo esperaban su pareja —embarazada— y su hijo pequeño. Ante la falta de noticias, su familia radicó la denuncia en la Comisaría 10ª, lo que activó el protocolo de búsqueda.
Con la confirmación del hallazgo, la causa entra ahora en una etapa clave, orientada a reconstruir los últimos movimientos del fotógrafo y determinar con precisión qué ocurrió. Mientras avanzan las pericias forenses y la autopsia, la comunidad sanjuanina sigue conmocionada por un caso que tuvo un desenlace trágico y aún plantea múltiples interrogantes.