El cuerpo sin vida encontrado en 25 de Mayo, pertenece al fotógrafo

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Según le confirmaron a este medio, fuentes policiales, el cuerpo estaba boca arriba, con el casco colocado sobre su cabeza y con la moto sobre la zona de la cadera, un dato que impactó a los investigadores y que será analizado en detalle en las pericias. Cómo fue visto por última vez, vestido, Quiroga se encontraba tendido.

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El lugar, un sector rural con abundante arboleda, fue rápidamente cercado por las autoridades. El perímetro permaneció vallado a unos 300 metros, con acceso restringido mientras trabajaban peritos de Policía Científica y personal forense. Las tareas se centraron en la preservación de la escena y el relevamiento de pruebas, en medio de un fuerte hermetismo.

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Con el correr de las horas, las primeras pericias permitieron confirmar la identidad del cuerpo, cerrando así la búsqueda que movilizó a toda la provincia. Durante los últimos días, más de 300 personas participaron de los operativos, incluyendo más de 100 efectivos policiales, rescatistas, autoridades judiciales y vecinos, que recorrieron más de 100 kilómetros en zonas rurales y de difícil acceso.

Uno de los datos que ahora cobra relevancia es que el área donde fue encontrado el cuerpo ya había sido rastrillada previamente, pero en ese momento los equipos debieron retirarse tras ser agredidos con piedras, lo que obligó a suspender el operativo en ese sector.

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En el marco de la causa, ya hay personas detenidas. Días atrás fueron arrestados un hombre y una mujer, ambos de apellido Luján, en La Chimbera. Durante ese procedimiento se secuestraron tres teléfonos celulares que estaban enterrados en el patio de una vivienda, además de droga. También se confirmó la detención de una tercera persona, aunque no trascendieron detalles sobre su vínculo con la víctima.

Quiroga había sido visto por última vez el sábado pasado, cuando trabajaba como fotógrafo en un salón de eventos. Según testigos, permaneció allí hasta cerca de las cuatro de la madrugada, momento en el que se retiró y no regresó a su casa, donde lo esperaban su pareja —embarazada— y su hijo pequeño. Ante la falta de noticias, su familia radicó la denuncia en la Comisaría 10ª, lo que activó el protocolo de búsqueda.

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Con la confirmación del hallazgo, la causa entra ahora en una etapa clave, orientada a reconstruir los últimos movimientos del fotógrafo y determinar con precisión qué ocurrió. Mientras avanzan las pericias forenses y la autopsia, la comunidad sanjuanina sigue conmocionada por un caso que tuvo un desenlace trágico y aún plantea múltiples interrogantes.