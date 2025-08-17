Dos menores en Rivadavia y un joven en Chimbas, detenidos por intento de robo

image

Los sospechosos, de 16 y 17 años, fueron reducidos por personal de la Unidad Operativa B° Cesap y efectivos de la Comisaría 13ª. Durante el palpado de urgencia se les secuestró un machete y un juego de llaves modificadas.

Por tratarse de menores, tomó intervención la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia de Primera Nominación, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.