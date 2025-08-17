La Policía intervino en dos hechos de inseguridad ocurridos en las últimas horas en Rivadavia y Chimbas. El primero de los hechos se registró en avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia, donde un motociclista de 44 años denunció haber sido atacado por dos jóvenes que salieron de entre unos árboles y le arrojaron una piedra, la cual impactó en su brazo derecho.
Dos menores en Rivadavia y un joven en Chimbas, detenidos por intento de robo
La Policía intervino en dos hechos de inseguridad ocurridos en las últimas horas en Rivadavia y Chimbas. En el primero, dos adolescentes fueron detenidos tras atacar a un motociclista. En el segundo, un joven de 26 años fue reducido cuando intentaba robar un aire acondicionado.