Dos menores en Rivadavia y un joven en Chimbas, detenidos por intento de robo

La Policía intervino en dos hechos de inseguridad ocurridos en las últimas horas en Rivadavia y Chimbas. En el primero, dos adolescentes fueron detenidos tras atacar a un motociclista. En el segundo, un joven de 26 años fue reducido cuando intentaba robar un aire acondicionado.

La Policía intervino en dos hechos de inseguridad ocurridos en las últimas horas en Rivadavia y Chimbas. El primero de los hechos se registró en avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia, donde un motociclista de 44 años denunció haber sido atacado por dos jóvenes que salieron de entre unos árboles y le arrojaron una piedra, la cual impactó en su brazo derecho.

Los sospechosos, de 16 y 17 años, fueron reducidos por personal de la Unidad Operativa B° Cesap y efectivos de la Comisaría 13ª. Durante el palpado de urgencia se les secuestró un machete y un juego de llaves modificadas.

Por tratarse de menores, tomó intervención la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia de Primera Nominación, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

En paralelo, en Chimbas, personal de la Comisaría 26° detuvo a Gonzalo Emanuel Castro Pizarro, de 26 años, quien fue sorprendido por un vecino mientras intentaba sustraer el motor de un aire acondicionado marca Noblex del techo de una vivienda en el Loteo Palmares.

El sujeto intentó huir por calle Centenario al oeste, pero fue alcanzado rápidamente por efectivos que patrullaban la zona. En este caso intervino el ayudante fiscal Francisco Montaño, quien dispuso la apertura de un legajo en la UFI Flagrancia.

