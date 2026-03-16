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Dos hombres fueron baleados y buscan a los atacantes: ¿Un ajuste de cuentas?

Dos hombres fueron baleados en las piernas cuando conversaban en la vereda del barrio La Estación. Fueron trasladados a un centro de salud y la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas.

Dos hombres resultaron heridos de bala durante un violento ataque ocurrido en la noche del domingo en el barrio La Estación, en Rawson. El hecho es investigado e intentan identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio.

Según los primeros datos de la investigación, el ataque ocurrió minutos antes de las 21 en la manzana 25 del barrio, donde se encontraban Alejandro Daniel Vilches, de 42 años, y Agustín Agüero, de 23. Ambos estaban sentados en la vereda conversando cuando fueron sorprendidos por al menos dos personas armadas.

De acuerdo con las fuentes, los agresores portaban un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y efectuaron disparos que impactaron en las piernas de las víctimas. Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga.

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Luego de lo ocurrido, Vilches y Agüero fueron trasladados en un vehículo particular hasta el Centro de Salud René Favaloro, donde recibieron asistencia médica. Si bien trascendió que ambos se encontrarían fuera de peligro, hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre su estado de salud.

Tras el ingreso de los heridos al centro de salud, el personal médico dio aviso a las autoridades y se inició una investigación para esclarecer el hecho.

En ese contexto, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque podría estar vinculado a un presunto ajuste de cuentas. En esa línea, quedaron bajo la mira un hombre de apellido Reyes, conocido como “El Pachulo”, y su hermano, ambos mayores de edad.

Por el momento no se informó sobre personas detenidas y la policia continúa trabajando para reunir pruebas que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

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