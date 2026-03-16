Dos hombres resultaron heridos de bala durante un violento ataque ocurrido en la noche del domingo en el barrio La Estación, en Rawson. El hecho es investigado e intentan identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio.
Dos hombres fueron baleados y buscan a los atacantes: ¿Un ajuste de cuentas?
Dos hombres fueron baleados en las piernas cuando conversaban en la vereda del barrio La Estación. Fueron trasladados a un centro de salud y la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas.