Dos hombres fueron baleados y buscan a los atacantes: ¿Un ajuste de cuentas?

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Luego de lo ocurrido, Vilches y Agüero fueron trasladados en un vehículo particular hasta el Centro de Salud René Favaloro, donde recibieron asistencia médica. Si bien trascendió que ambos se encontrarían fuera de peligro, hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre su estado de salud.

Tras el ingreso de los heridos al centro de salud, el personal médico dio aviso a las autoridades y se inició una investigación para esclarecer el hecho.

En ese contexto, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque podría estar vinculado a un presunto ajuste de cuentas. En esa línea, quedaron bajo la mira un hombre de apellido Reyes, conocido como “El Pachulo”, y su hermano, ambos mayores de edad.

Por el momento no se informó sobre personas detenidas y la policia continúa trabajando para reunir pruebas que permitan avanzar en la identificación de los responsables.