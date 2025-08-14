"
Detenido tras ser acusado de violar a una mujer con retraso madurativo

Un hombre boliviano, radicado en Mendoza, fue detenido por presunto abuso sexual de una joven de 22 años con retraso madurativo. La prisión preventiva es por cuatro meses mientras avanza la causa.

Un caso de posible violación se encuentra en plena investigación por parte de la Justicia de San Juan. Un hombre boliviano, radicado en Mendoza, fue detenido acusado de ser el autor de un abuso sexual con acceso carnal contra una joven de 22 años con retraso madurativo.

La prisión preventiva fue dictada este miércoles por la jueza Carolina Parra por un plazo de cuatro meses, mientras avanza la investigación. Actualmente, el sujeto se encuentra alojado en el Penal de Chimbas.

La denuncia inicial se realizó en abril pasado, presentada por un familiar directo de la víctima. En julio, la mujer declaró en Cámara Gesell, donde aseguró que las relaciones ocurridas en un hotel alojamiento no fueron consentidas y que se lo hizo saber a su atacante.

Durante la audiencia judicial, el hombre negó conocer el retraso madurativo de la víctima y afirmó que las relaciones fueron consentidas.

Según la investigación, el sujeto, que se dedica a la cosecha y reside habitualmente en Mendoza, conoció a la víctima a través de TikTok. Tras varias conversaciones, llegó a San Juan y se hospedó en la casa familiar de la joven. En uno de esos días, ambos salieron solos y se dirigieron al hotel alojamiento, donde ocurrió el supuesto ataque sexual que dio inicio a la causa judicial.

