Un caso de posible violación se encuentra en plena investigación por parte de la Justicia de San Juan. Un hombre boliviano, radicado en Mendoza, fue detenido acusado de ser el autor de un abuso sexual con acceso carnal contra una joven de 22 años con retraso madurativo.
Detenido tras ser acusado de violar a una mujer con retraso madurativo
La prisión preventiva es por cuatro meses mientras avanza la causa.