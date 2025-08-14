Detenido tras ser acusado de violar a una mujer con retraso madurativo

La prisión preventiva fue dictada este miércoles por la jueza Carolina Parra por un plazo de cuatro meses, mientras avanza la investigación. Actualmente, el sujeto se encuentra alojado en el Penal de Chimbas.

La denuncia inicial se realizó en abril pasado, presentada por un familiar directo de la víctima. En julio, la mujer declaró en Cámara Gesell, donde aseguró que las relaciones ocurridas en un hotel alojamiento no fueron consentidas y que se lo hizo saber a su atacante.