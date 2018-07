Johana Maribel Verón iba a relevar a una compañera a la subcomisaría de Villa Hipódromo, Claudio Díaz se dirigía a realizar un adicional a la empresa Juan Gas. Según confirmaron fuentes policiales, el uniformado estaba alcoholizado y al parecer, tenía más de 3 puntos de alcohol en sangre es, una verdadera aberración teniendo en cuenta que se trata de un funcionario policial y que iba a cumplir con su servicio. Fue su compañero quien advirtió su estado y llamó a la Policía. A eso se le sumó que la camioneta estaba en malas condiciones y Díaz tenía un olor que lo delataba.





Cuando ocurrió el siniestro vial, Claudio no se inmutó. Su camioneta no frenó, según las pericias preliminares. Es decir que, para los pesquisas, literalmente "le pasó por encima" a la joven agente, luego de impactarla y de que ella cayera al asfalto. La muerte de la joven fue inmediata y la reacción de la opinión pública fue de asombro. En menos de 48 horas ya había tres policías muertos por siniestralidad vial, uno herido (que sigue luchando por su mejoría) y cuatro efectivos involucrados como responsables de esas tragedias. No es un detalle común, ni algo que ocurra todos los días. Las pérdidas fueron devastadoras para la Fuerza y para los familiares de las víctimas. Por estos días, la cinta negra del luto se apodera de las redes sociales.









Las tres últimas tragedias

El primer siniestro ocurrió la noche del pasado lunes en el interior de la Villa América. El agente Maximiliano Puebla (27), que trabajaba en Chimbas Sur, perdió la vida tras chocar contra un árbol y volcar por exceso de velocidad en su auto. Investigan si estuvo realizando picadas junto con un Fiat 147.













Luego, dos policías en moto fueron víctimas de un choque con un auto que también era ocupado por uniformados. El conductor de la moto, Damián Vega (25) murió en el acto y su amigo Marcos Luna (21) aún se encuentra internado en Terapia Intensiva, luchando por salir adelante. Por este hecho, ocurrido en Tucumán y Rodríguez, tres efectivos policiales quedaron en el ojo de la tormenta a un paso de ser echados de la Fuerza porque se les descubrió alcohol en sangre.













El último siniestro, la agente Johana Verón murió anoche luego de que una camioneta conducida por otro policía le pasara por encima en Circunvalación y San Lorenzo. El conductor del vehículo, Claudio Díaz, está a punto de ser expulsado de la Fuerza pública porque viajaba muy ebrio hacia su trabajo.