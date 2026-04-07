60 días de prisión al hombre que atacó a su pareja con un caño

El caso fue llevado adelante por el fiscal Dr. Mario Panetta Soppelsa y la ayudante fiscal Dra. Verónica Recio, con la coordinación de los Dres. Alberto Martínez y Claudia Ruiz.

Dos ataques en una noche

El primer episodio de violencia ocurrió el pasado 5 de febrero a las 20:00 horas. Según consta en la investigación, Albarracín se presentó en el domicilio de la víctima, R.C.A., e intentó llevarse una mochila perteneciente a la hija de ambos. Ante el reclamo de la víctima, el agresor reaccionó de forma prepotente y, utilizando un caño de chapa de un metro de largo (perteneciente a una pileta), golpeó a su pareja en la pierna izquierda y otras partes del cuerpo. Tras el ataque, el imputado huyó por los techos al notar que se solicitaba ayuda al 911.