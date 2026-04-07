En una audiencia celebrada este 6 de abril al mediodía, la Justicia de San Juan condenó a Sergio Ariel Albarracín a la pena de 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo. El imputado fue hallado culpable de lesiones leves (dos hechos) en concurso real, tras protagonizar dos violentas agresiones contra su pareja en el transcurso de una misma noche.
60 días de prisión al hombre que atacó a su pareja con un caño
Sergio Ariel Albarracín fue sentenciado por dos hechos de violencia ocurridos en menos de cinco horas contra R.C.A.