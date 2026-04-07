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60 días de prisión al hombre que atacó a su pareja con un caño

Sergio Ariel Albarracín fue sentenciado por dos hechos de violencia ocurridos en menos de cinco horas contra R.C.A.

En una audiencia celebrada este 6 de abril al mediodía, la Justicia de San Juan condenó a Sergio Ariel Albarracín a la pena de 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo. El imputado fue hallado culpable de lesiones leves (dos hechos) en concurso real, tras protagonizar dos violentas agresiones contra su pareja en el transcurso de una misma noche.

El caso fue llevado adelante por el fiscal Dr. Mario Panetta Soppelsa y la ayudante fiscal Dra. Verónica Recio, con la coordinación de los Dres. Alberto Martínez y Claudia Ruiz.

Dos ataques en una noche

El primer episodio de violencia ocurrió el pasado 5 de febrero a las 20:00 horas. Según consta en la investigación, Albarracín se presentó en el domicilio de la víctima, R.C.A., e intentó llevarse una mochila perteneciente a la hija de ambos. Ante el reclamo de la víctima, el agresor reaccionó de forma prepotente y, utilizando un caño de chapa de un metro de largo (perteneciente a una pileta), golpeó a su pareja en la pierna izquierda y otras partes del cuerpo. Tras el ataque, el imputado huyó por los techos al notar que se solicitaba ayuda al 911.

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Sin embargo, el ataque no terminó allí. Apenas pasada la medianoche, a las 00:45 del 6 de febrero, la víctima regresaba a su hogar luego de haber radicado la denuncia correspondiente cuando fue abordada nuevamente por Albarracín. Sin mediar palabra, el hombre volvió a atacarla con el mismo caño metálico antes de darse a la fuga una vez más por las viviendas colindantes.

Bajo el encuadre legal de Lesiones Leves en Concurso Real, la justicia determinó que el comportamiento de Albarracín representa un riesgo que amerita la privación de la libertad inmediata.

La resolución judicial no solo dispuso la condena de 60 días, sino que, dada la gravedad y la reincidencia de los hechos en un lapso tan corto de tiempo, se ordenó que la misma sea de cumplimiento efectivo, por lo que el agresor será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

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