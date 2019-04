Con un inmenso dolor y disconforme, la madre de Talía recibió la noticia: "Estoy muy mal"

/// Por María Eugenia Vega





Desconsolada, sin ganas de hablar con la prensa, Anabela Recabarren recibió la noticia que no quería recibir. Al asesino de su hija Talía le dieron sólo 10 años de prisión. No estaba conforme con una pena inferior a la prisión perpetua, pero había entendido que esto no podía suceder, porque Morales era menor cuando mató a su pequeña, aunque no estaba de acuerdo con las leyes.

















Pero la esperanza de que el juez tomara el pedido de la Fiscalía, de los 25 años para ese joven, que hoy será trasladado al Penal de Chimbas, la mantenía en pie. Hoy no lo está tanto. La mujer se enteró después de que el fiscal comunicara la resolución judicial, mientras estaba en camino desde Zonda a la ciudad.