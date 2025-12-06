Lo que parecía una compra mayorista de bebidas terminó convirtiéndose en una estafa millonaria que, por acción rápida del Ministerio Público Fiscal, terminó parcialmente revertida. Adolfo Iván Cortez Sayago, quien había acordado adquirir una gran cantidad de Fernet, fue engañado por un individuo que se presentó como “Mauro” y que le ofreció una supuesta oferta exclusiva a través de Facebook y WhatsApp.
Cayó en una estafa por la compra de Fernet y logró recuperar $1,6 millones
Un hombre fue estafado tras comprar Fernet a un vendedor falso. Transferió $1.600.000 y entregó $1.400.000 en efectivo. La Justicia intervino rápido y logró que los fondos bancarios fueran devueltos.