Cayó en una estafa por la compra de Fernet y logró recuperar $1,6 millones

A partir de su denuncia, el Ministerio Público Fiscal —con el fiscal Pablo Martín, el ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez— actuó rápidamente. Se ordenó a COELSA el bloqueo preventivo del CUIT vinculado a la operación y se solicitó al Banco Nación verificar la titularidad y el estado de la cuenta receptora.

El 27 de agosto, la entidad confirmó que la cuenta estaba a nombre de Paola Elizabeth Agüero, con domicilio en Mendoza, y que los $1.600.000 transferidos seguían disponibles, ya que no habían sido retirados.

Con esa información, el juez Gerardo Fernández Caussi dispuso la reversión inmediata de los fondos, ordenando que el dinero inmovilizado regresara a la cuenta de la víctima en el Banco Francés.

La defensa de Cortez Sayago estuvo representada por el Dr. Carlos Fleury, de la Defensoría Oficial N.º 18.

La investigación por la estafa continúa, mientras la Justicia intenta determinar quién está detrás de la identidad falsa utilizada para concretar la maniobra.