Cayó en una estafa por la compra de Fernet y logró recuperar $1,6 millones

Un hombre fue estafado tras comprar Fernet a un vendedor falso. Transferió $1.600.000 y entregó $1.400.000 en efectivo. La Justicia intervino rápido y logró que los fondos bancarios fueran devueltos.

Lo que parecía una compra mayorista de bebidas terminó convirtiéndose en una estafa millonaria que, por acción rápida del Ministerio Público Fiscal, terminó parcialmente revertida. Adolfo Iván Cortez Sayago, quien había acordado adquirir una gran cantidad de Fernet, fue engañado por un individuo que se presentó como “Mauro” y que le ofreció una supuesta oferta exclusiva a través de Facebook y WhatsApp.

El 13 de agosto de 2025, tras cerrar el trato, dos hombres se presentaron en su domicilio diciendo ser empleados de la distribuidora “Del Líbano”. Siguiendo las instrucciones del falso vendedor, Cortez Sayago transferió $1.600.000 a una cuenta a nombre de Paola Elizabeth Agüero y entregó además $1.400.000 en efectivo a los repartidores. Pero el engaño quedó al descubierto de inmediato: al mostrar el comprobante, los trabajadores le aclararon que esa cuenta no pertenecía a la empresa y que no conocían a ningún “Mauro”.

Ahí comprendió la magnitud del fraude.

A partir de su denuncia, el Ministerio Público Fiscal —con el fiscal Pablo Martín, el ayudante fiscal Federico Pereyra y el colaborador Federico Martínez— actuó rápidamente. Se ordenó a COELSA el bloqueo preventivo del CUIT vinculado a la operación y se solicitó al Banco Nación verificar la titularidad y el estado de la cuenta receptora.

El 27 de agosto, la entidad confirmó que la cuenta estaba a nombre de Paola Elizabeth Agüero, con domicilio en Mendoza, y que los $1.600.000 transferidos seguían disponibles, ya que no habían sido retirados.

Con esa información, el juez Gerardo Fernández Caussi dispuso la reversión inmediata de los fondos, ordenando que el dinero inmovilizado regresara a la cuenta de la víctima en el Banco Francés.

La defensa de Cortez Sayago estuvo representada por el Dr. Carlos Fleury, de la Defensoría Oficial N.º 18.

La investigación por la estafa continúa, mientras la Justicia intenta determinar quién está detrás de la identidad falsa utilizada para concretar la maniobra.

