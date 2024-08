Balearon a un hombre en Rawson y se niega a denunciar el hecho

De acuerdo con el relato de David Mercado (23), un auto Renault 12 se aproximó por calle Quiroga y, al llegar a la intersección con calle Godoy, comenzaron a disparar contra él, efectuando alrededor de cinco disparos. Uno de estos proyectiles impactó en su cadera, específicamente en la región lumbar derecha, causando una herida con orificio de entrada sin salida.

Mercado fue trasladado al Hospital Rawson, donde se encuentra internado. Según el informe médico, no es urgente la extracción del proyectil, aunque se ordenó su secuestro una vez que sea posible. El damnificado, por su parte, decidió no radicar denuncia y manifestó no conocer a sus agresores ni el motivo de la agresión.