Asalto en Médano de Oro: encontraron el auto desmantelado

“Yo estaba con mi hija, teníamos el auto cargado porque al otro día viajábamos. Nos gritaron: dame la plata, te han vendido. Por la adrenalina del momento yo no me acuerdo, mi hija me dijo que me pegaron. Se llevaron el auto y (los policías) lo encontraron, pero lo han desmantelado, les sacaron las ruedas y el estéreo. Ahora le están haciendo peritajes”, expresó el damnificado.

“Acá nos han robado varias veces a todos, pero el grado de violencia, los tres armados… no me acuerdo de nada, lo único que atiné es a que no tocaran a mi hija. Después nos enteramos que robaron a todo el consorcio”, finalizó el hombre que fue asaltado en su casa con su hija mientras dormían.