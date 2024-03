"Pasaste un lindo momento, no te amargues": los chats que complican a los jugadores de Vélez

La reconstrucción del abuso denunciado a través de los chats

La noche del sábado 2 de marzo, Sebastián Sosa le mandó un mensaje por Instagram a la denunciante para invitarla a tomar algo en la habitación 407 del hotel Hilton.

La idea del arquero era que “nadie la viera”, por lo que le pidió que le avisara cuando llegaba al hotel para hacerla pasar por el Casino.

La joven aseguró que cuando llegó también estaban los futbolistas Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. La invitaron a tomar unas latas de cerveza y después le ofrecieron un vaso de Fernet.

“Cuando empezó a tomar, comenzó a sentirse mareada, como adormecida. Allí fue cuando aprovecharon esa situación y “Sin ningún consentimiento, abusaron sexualmente de ella. Trató de defenderse y no pudo reaccionar. Cuando se sintió un poco mejor, logró pedir un Uber y se retiró a su casa”, agregó.

Tras el ataque sexual, la chica le mandó un mensaje a Sosa para recriminarle lo que habían hecho. El arquero le respondió: “Pasaste un buen momento y listo, no te amargues”.

“Lo que hicieron ayer fue muy fuerte. Eso no se le hace a ninguna mujer. No me lo merecía”, le contestó la víctima, quien también le recordó que tiene hijos y que eso no se lo merece nadie.

Estos chats fueron incorporados en el expediente, así como también los exámenes toxicológicos que le hicieron a la denunciante para corroborar si le pusieron algo en la bebida. Además, se hicieron muestras ginecológicas para determinar si existió el abuso.