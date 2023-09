Pampita presentó un nuevo proyecto que la tiene como responsable

“Admiro el espíritu emprendedor de Caro, es una mujer laburante que se sacrifica por una idea y que se compromete”, destacó el empresario y legislador porteño.

Y añadió: “Este proyecto en particular los venís soñando hace muchos años”, recordó el empresario. Sonriente, Pampita asintió: “Hace casi cuatro años. Bueno, vos me viste todo el día buscando cosas de chicos, en horas de la madrugada cuando me encontrás buscando camas, bibliotecas...”.

En el video, Roberto la miró a los ojos y le dedicó unas lindas palabras de aliento: “Amo que cumplas todos tus sueños, mi amor”.

Y en su posteo remarcó: “Emprendedora, soñadora y trabajadora. Sos todo esto y mucho más. Feliz de acompañarte en este proyecto, todas esas madrugadas sin dormir valieron la pena. Te amo @pampitaoficial, hoy y siempre”.