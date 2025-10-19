Tragedia en el Día de la Madre: un hombre murió ahogado en un asado

El hecho se registró a minutos de las 15, en el distrito de Villanueva, Guaymallén, cuando la hermana del fallecido alertó a las autoridades por medio de la línea de emergencias 911.

El relato de la familia

Según el relato que la familiar del fallecido dio a los efectivos, cuando se disponían a comenzar a comer todos juntos, el hombre probó un pedazo del asado que estaba cocinando, y es este mismo el que se atoró y comenzó a ahogarlo.