Mientras miles de familias argentinas festejan el Día de la Madre este domingo, en el departamento de Guaymallén, en Mendoza, un hombre murió en frente de sus familiares mientras preparaba el asado para compartir con sus seres queridos. La víctima se ahogó con un pedazo de carne en medio de la juntada familiar que organizó en su casa.
Tragedia en el Día de la Madre: un hombre murió ahogado en un asado
El hombre se ahogó mientras cocinaba el asado para celebrar con su familia el Día de la Madre en su propia casa de Villanueva, Guaymallén, Mendoza.