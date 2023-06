"Voy a seguir poniendo las dos manos en el fuego por Cristina. La admiración que le tengo a ella y a Néstor Kirchner no me lo borra ni lo que ella piense de mí. Máximo (Kirchner) tuvo un rol muy activo cerrando las listas en la provincia. Los palazos duelen pero pienso en la posibilidad de una reconciliación, siempre. Jamás me negué a dialogar ni con ella ni con Máximo", dijo.