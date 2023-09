Todo lo que tenés que saber sobre la devolución del IVA

Compre sin IVA: cuáles son los requisitos que deben cumplir los beneficiarios

Los jubilados no podrán cobrar más de tres haberes mínimos. Hoy el haber mínimo se encuentra en $ 87.460, por lo cual, quedan afuera de este beneficio los que cobren por encima de los $262.380.

por lo cual, quedan afuera de este beneficio los que Trabajadores formales deberán tener ingresos de hasta seis salarios mínimos, vitales y móviles ( $708.000 brutos en total ).

). Los monotributistas no podrán tener fuentes de ingresos extras más que el principal.

Compre sin IVA: cuánto deberá comprar para acceder al total mensual

Se reintegrará la totalidad del IVA de los productos de primera necesidad (21% del valor de los productos), con un tope de $18.000 mensuales por beneficiario. Para que te devuelvan $18.800, se deberá efectuar una compra de $89.523 en productos de la canasta básica.

El reintegro se efectúa a las 48hs luego de la compra, sin embargo no se descarta acortar el proceso a 24hs.

Compre sin IVA: qué ocurrirá con las billeteras virtuales

Por el momento las billeteras virtuales como Ualá, Mercado Pago, MODO u otras, no están incluidas. No se descarta que más adelante sí se incorporen.

Compre sin IVA: ¿se puede hacer compras online y recibir el reintegro del 21%?

Si. Si es con débito cuenta sueldo se efectúa el reintegro.

Compre sin IVA: ¿se puede combinar otros beneficios y promociones bancarias?

Si, mientras que sean con débito se pueden utilizar promociones bancarias y acumular descuentos. Vale recordar que el reintegro del 21% se realiza a la compra.

Compre sin IVA: ¿hasta cuándo tendrá vigencia?

Las medidas entrarán en vigencia desde el lunes 18 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Compre sin IVA: ¿qué productos son alcanzados?

En la canasta básica, según registra el INDEC están incluidos los siguientes productos:

Pan

Leche

Galletitas de agua/dulces

Arroz

Harina de trigo y otras harinas

Fideos

Papa/batata/ hortalizas/frutas

Azúcar

Dulces

Legumbres secas

Hortalizas

Frutas

Carnes

Menudencias

Fiambres

Huevos

Queso

Yogur

Manteca

Aceite

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

Sal fina

Condimentos

Vinagre

Café

Yerba

Compre sin IVA: ¿si compro otros productos que no están incluidos, el beneficio se efectúa igual?

Si. El reintegro es a la compra debido a que hay productos que no están gravados por el impuesto o poseen otras alícuotas pero igual se da la devolución.

Compre sin IVA: ¿se actualiza el monto del descuento?

Si. La ampliación tendrá un monto actualizable que será equivalente al 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que publica todos los meses el INDEC, y que marca cuál es el ingreso que necesita un hogar para no caer bajo la línea de indigencia.

El último valor informado que es del mes de julio, fue de $111.642 para un hogar de dos adultos y dos niños.

Compre sin IVA: ¿qué tarjetas me sirven para efectuar el descuento?

Algo importante a tener en cuenta es que la tarjeta de débito debe ser CUENTA SUELDO. No puede darse el reintegro si es una tarjeta adicional o tarjetas prepago. En ese sentido, cada persona "será identificada con el CUIL o CUIT en la base de datos para topear el límite" en ese monto.

Compre sin IVA: ¿el reintegro es por grupo familiar?

No. El limite mensual de reintegro es por persona y no por grupo familiar, y que no es acumulable: es decir, si una persona es monotributista y, al mismo tiempo, trabaja en relación de dependencia, tendrá un límite de $18.800.

Compre sin IVA: ¿se puede utilizar en mayoristas?

Si, también incluye farmacias y comercios, además de supermercados. Se puede utilizar para compras en mayoristas pagando con tarjeta de débito cuenta sueldo.