Rossi trató de "canalla" a Milei: "Le preocupan más sus perros que los argentinos"

"Es un canalla de candidato a presidente. No le preocupa absolutamente nada, ni Argentina ni los argentinos. Fomenta un escenario de mayor inestabilidad para lograr sus objetivos. No creo que sea un loquito suelto, no da puntada sin hilo, lo que ve es una situación complicada electoral y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él. Le preocupan más sus perros que los argentinos", afirmó Rossi en declaraciones a radio Delta.

El jefe de Gabinete sostuvo que las declaraciones expresadas por Milei son una "irresponsabilidad enorme" y contrastó esta postura con la que tuvo el presidente Alberto Fernández luego de las PASO de 2019, cuando ante la corrida que enfrentaba el entonces mandatario Mauricio Macri expresó públicamente que el dólar estaba "bien en ese lugar" con el objetivo de parar la suba.