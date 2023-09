Progresar idiomas: quiénes pueden anotarse y cómo hacerlo

El Programa de Formación y Certificación en Lenguas Extranjeras es una iniciativa del programa Progresar.

Los titulares de cualquier línea de las Becas Progresar y Becas Manuel Belgrano pueden inscribirse en los cursos de idiomas que ofrece el Ministerio de Educación. Adicionalmente, recibirán un bono de 12.000 pesos por cada nivel de idiomas que finalicen satisfactoriamente.

Para anotarse en el programa Progresar Idiomas, los pasos a seguir son:

Ingresar a la plataforma de la beca correspondiente, Becas Progresar o Becas Manuel Belgrano

Ir a la sección "Lenguas Extranjeras"

Seleccionar el idioma a estudiar

Acceder al formulario en el que habrá que elegir el curso que se quiere tomar, la franja horaria, conocimientos previos del idioma entre otros datos

Hacer click en la opción "Finalizar inscripción"

Al completar la inscripción, si las opciones que seleccionaste están disponibles, se te asignara una institución la cual se pondrá en contacto a través de un correo electrónico o por teléfono.

Los idiomas que pueden elegirse son:

Alemán

Chino mandarín

Francés

Ingles

Italiano

Portugués

¿Cuándo se cobra el extra del Progresar?

Los titulares de las cuatro líneas de las Becas Progresar cobran un monto de 20.000 pesos. Aquellos estudiantes que se inscriban y realicen un curso de idiomas de cuatro meses recibirán un bono adicional de 12.000 pesos a fin de año.

El Programa de Formación y Certificación en Lenguas Extranjeras ofrece la posibilidad aprender seis idiomas distintos. Los cursos son gratuitos, virtuales y tienen una duración de cuatro meses.

Una vez finalizado el cuatrimestre y aprobado el curso, se abonan los 12.000 pesos y el estudiante puede continuar con un nuevo nivel más avanzado del mismo idioma o comenzar uno nuevo.

¿Cómo hacer para cobrar el retroactivo del Progresar?

Los estudiantes beneficiarios de las Becas Progresar reciben el 80% del monto total mensualmente, mientras que el 20% restante se cobra luego de que se acredite la condición de alumno regular.

La acreditación de alumno regular se realiza mediante la presentación de un formulario y debe hacerse dos veces al año. Durante los meses de agosto a noviembre y de diciembre a marzo.

El formulario que se debe completar para cobrar el retroactivo del Progresar es el de "Acreditación de Escolaridad / Escolaridad Especial / Formación PS.2.68" y puede descargarse desde Mi ANSES o desde la página web oficial de Progresar.

Se debe pedir un turno en alguna de las oficinas de ANSES y presentarlo el día correspondiente. Una vez que se acredite la escolaridad del alumno, este recibirá el dinero restante, ANSES puede demorar entre 60 y 90 días en hacer el pago.

Existen diferentes motivos por los cuales un alumno puede no recibir el retroactivo del Progresar, ellos pueden ser:

Incumplimiento de requisitos: si no se han cumplido los requisitos del programa, como mantener la regularidad académica o no exceder el límite de ingresos familiares (3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles), es probable que no se acceda a la recuperación del 20% retenido.

Datos desactualizados: mantener los datos actualizados en Mi ANSES es fundamental para evitar retrasos en los pagos.

Falta de cobro sostenido: si no se ha cobrado la ayuda durante 4 meses seguidos (o 2 meses en el caso del Progresar obligatorio), tanto la beca Progresar como el monto retenido pueden perderse.

Tiempo de espera excedido: si no han transcurrido más de 90 días desde la presentación de la documentación, es posible que la devolución del 20% retenido aún esté en proceso.

¿Cuándo se abren las inscripciones para el Progresar 2023?

El Ministerio de Educación abrió las inscripciones para todas las líneas del programa Progresar el 14 de julio. La segunda convocatoria estará abierta hasta el 31 de agosto de 2023.

Sin embargo, los estudiantes podrán inscribirse en Progresar Idiomas, es decir, la Formación y Certificación en Lenguas Extranjeras, hasta el 2 de septiembre de 2023.

¿Cuáles son los requisitos de las Becas Progresar?

Si bien cada una de las cuatro líneas de Progresar, Progresar 16 y 17 años, Progresar Obligatorio, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo tienen sus propios requisitos, los generales son:

Ser argentino nativo; naturalizado o extranjero, con residencia legal de cinco años en el país y contar con DNI

Ser alumno regular de una institución educativa