Milei desmintió una interna con Victoria Villarruel y culpó a Clarín

"Hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el Gobierno, muy especialmente el Grupo Clarín, que tiene una posición muy adversa y continuamente está operando, calumniando, injuriando y ensuciando -prosiguió-. Entonces no me sorprende que desde ese lugar siempre se haga la peor lectura de los hechos porque ellos también son parte de la casta y se ven afectados y están, obviamente, muy molestos por haber perdido pauta oficial".

Respecto a los legisladores que rechazaron el decreto, consideró: "Quedaron cosas interesantes: quiénes están en contra de los argentinos. Prácticamente no se han rechazado DNU en la historia reciente, salvo a Macri, lo cual muestra un patrón de obstrucción. El DNU sigue vigente, ahora hay que ir a Diputados, donde ya tuvimos resultados positivos. Esto deja algunas dudas respecto al Pacto de Mayo, porque hay etapas previas como la Ley de Bases".

"Lo que hace es dejar en evidencia que hay gente que está más preocupada por mantener sus privilegios de casta que por sacar a la Argentina adelante. También hay que aclarar que el DNU sigue vigente y que ahora hay que pasar a la Cámara de Diputados", enfatizó.

Embed - Javier Milei, presidente de la Nación, en López 910 | Radio La Red - Entrevista completa (15/3/24)

Acá algunas definiciones que dejó su entrevista con radio La Red:

Déficit cero: "Acá hay cosas que no son negociables de ninguna manera, una es el déficit cero. Se terminó la estafa del déficit fiscal, es inamovible. Tampoco vamos a modificar el saneamiento del Banco Central".

Apertura del cepo cambiario: "Todo lo que tiene que ver con nuestro programa de estabilización a corto plazo no se mueve de ninguna manera: trabajamos para abrir el cepo y según las estimaciones del FMI, podría ser a mitad de año, es factible".

Salario: "El salario no se degrada por el déficit cero, es por la política fiscal desquiciada que ha tenido".

Ganancias: "El impuesto a las ganancias está en discusión, porque hay provincias que lo quieren y otras que no. Se está trabajando, el texto se puede modificar. Hay una primera aproximación y se empieza a trabajar. No es la misma situación para las provincias del norte que para las del sur. El texto que se conoció ayer no es el definitivo".

Narcotráfico en Rosario: "A los rosarinos les digo que estamos dándole un apoyo muy fuerte al gobernador Pullaro. Santa Fe es la tercera provincia con mayor cantidad de fuerzas federales. Además mandamos al Ejército para apoyo logístico, y enviamos una ley que elaboró Petri para que el Ejército pueda actuar sin llegar a Estado de sitio, dando la definición de narcoterrorismo. La situación empezó a mejorar. Si Bullrich considera que puedo aportar algo en el lugar, iré a la provincia".

Inflación: "Sabemos que marzo es un mes muy muy complicado y que tiene una estacionalidad complicada, pero somos optimistas de que cada vez estamos más cerca de lograr estar en un dígito. Vamos en el camino correcto", sostuvo. Haber pisado totalmente la emisión monetaria hizo que el primer mes terminara en 25, el siguiente en 20 y este último mes fue 13,2. Este número tiene 4,2 de arrastre estadístico, el impacto de tarifas y prepagas que es de una vez y para siempre, por decirlo de alguna manera, que es 1,8. Son 6 puntos. Lo que quiere decir que si vos limpias esos efectos, la inflación del mes de febrero viajó al 7,2%. Es decir que estuvo en un dígito".

Defensa de Lavagna y el INDEC: "Si un muchacho como Pablo Moyano hace una crítica de esto (el dirigente dijo que la inflación es falsa), quiere decir que le dolió bastante un índice que fue bueno, porque claramente el mercado esperaba mucho más. El trabajo de Marco Lavagna es impecable, viene de la gestión anterior y por eso yo he decidido mantenerlo. Estamos trabajando para darle independencia total al Indec, para que se convierta en una política de estado y nunca más nadie pueda echarle manos a las estadísticas".

Expectativa del electorado: "El 50% de los argentinos reconocen que están peor y eso es cierto. Ahora, cuando uno mira las expectativas de los próximos meses en cuanto a si vamos a estar mejor...Cuando asumimos, el 20% de los argentinos creían que íbamos a estar mejor, en enero ese número saltó a 30, en febrero cerró en 42 y después del discurso que di en la asamblea legislativa trepó al 47%, "La gente está viendo la luz al final del camino, está viendo la salida. No solo eso, sino que el 70% de los argentinos están convencidos de que vamos a derrotar la inflación".