Mar del Plata sin lugar en hoteles y para las cenas de año nuevo

Se espera que para la primera quincena de enero tenga una ocupación casi total.

Mar del Plata: No hay lugar en hoteles

Según marcan las diferentes plataformas para alquilar hoteles la ocupación para la noche del 31 de diciembre llega al 97 por ciento.

Sin lugar en restaurantes y balnearios para el 31

Para la cena del 31 de diciembre no hay lugar en restaurantes y balnearios y poder acceder a un lugar va a depender de una baja.

"Ya no hay lugar, está todo colapsado por suerte y lamentablemente para los que no tienen lugar. Nosotros ya no podemos agregar más mesas aunque quisiéramos", explicó Augusto Digiovanni, dueño del Balneario 12 de Punta Mogotes.