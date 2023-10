Javier Milei a Patricia Bullrich: "Lamento que usted mienta"

Tras las afirmaciones de la candidata de Juntos por el Cambio en el bloque sobre Seguridad, el libertario hizo uso del derecho a réplica para contestarle. “Lamento que, de la misma manera que en el debate anterior, usted mienta sobre lo que yo digo. Antes lo hizo con la pandemia, ahora lo hace con el tema de armas", comenzó diciendo.

En la misma línea, el candidato de La Libertad Avanza sostuvo: Le cuento, por si no lo entendió, yo sé que usted tiene que gente que deforma mis mensajes. Nosotros lo que decimos es: ‘Hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla’. Porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no. Además, me gustaría saber: usted habló de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? Qué quiere, ¿Qué esto sea una dictadura?”.