San Juan 8 > Policiales > antecedentes

Detuvieron a una mujer con antecedentes por estafas millonarias

La mujer fue detenida en Rawson tras un operativo. Está acusada de estafas, tenía pedido de captura y habría presentado un certificado médico falso ante la Justicia.

Una mujer con antecedentes por presuntas estafas y en la mira de la Justicia desde hace meses fue detenida este martes al mediodía tras un operativo policial en Rawson. La medida fue ejecutada por una comisión de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, en el marco de una causa por fraude en la que ya pesaba sobre ella un pedido de captura. La orden había sido emitida en febrero por el juez de garantías, luego de que no se presentara a una audiencia clave y justificara su ausencia con un certificado médico que fue considerado falso.

A partir de esa maniobra, la investigación sumó un nuevo elemento en su contra: la presunta utilización de documentación apócrifa para evitar comparecer ante la Justicia, lo que terminó por agravar su situación procesal.

Si bien en un primer momento la orden de detención había quedado en suspenso, con intentos de su defensa por regularizar su situación y presentaciones que incluían su condición de madre, la acumulación de causas y las irregularidades detectadas llevaron a que finalmente se concretara su detención.

El procedimiento se realizó en el barrio Escobar, donde fue localizada y trasladada a la Comisaría 36ª. En las próximas horas será llevada a Tribunales, donde se avanzará con la formalización de la nueva imputación.

Pero el caso no se limita a este episodio. La mujer ya estaba bajo investigación por una presunta estafa millonaria ocurrida en 2025, en la que habría engañado a un matrimonio haciéndose pasar por empleada judicial, con la promesa de recuperar una propiedad. Según la causa, logró obtener una suma cercana a los 70 millones de pesos sin cumplir con lo acordado.

A ese expediente se suma un antecedente de 2023, cuando fue denunciada por un comerciante tras una compra de un teléfono celular que habría sido abonado con un comprobante de transferencia falso. En ese caso, logró devolver parte del dinero, aunque el hecho quedó registrado como antecedente.

Con este historial, la detención marca un nuevo capítulo en una causa que combina denuncias reiteradas, maniobras fraudulentas y ahora también el uso de documentación presuntamente falsa para evadir a la Justicia.

