Una mujer con antecedentes por presuntas estafas y en la mira de la Justicia desde hace meses fue detenida este martes al mediodía tras un operativo policial en Rawson. La medida fue ejecutada por una comisión de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, en el marco de una causa por fraude en la que ya pesaba sobre ella un pedido de captura. La orden había sido emitida en febrero por el juez de garantías, luego de que no se presentara a una audiencia clave y justificara su ausencia con un certificado médico que fue considerado falso.
Detuvieron a una mujer con antecedentes por estafas millonarias
La mujer fue detenida en Rawson tras un operativo. Está acusada de estafas, tenía pedido de captura y habría presentado un certificado médico falso ante la Justicia.