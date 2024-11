Gobierno anunció que desregulará el servicio de rampa en aeropuertos

“Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, sus vacaciones, su viaje laboral o por temas médicos, ni negarse a hacer su trabajo. El terrorismo sindical no tuvo prurito en secuestrar a más de 2000 pasajeros en 10 aviones”, dijo Adorni.

El vocero fue enfático al describir el rumbo que tiene decidido el Gobierno para ordenar el funcionamiento aerocomercial en el país. “A esta gestión no le tiembla el pulso, no le tembló para sacarle los privilegios al sindicato de Biró y no le tiembla para sepultar las extorsiones de estos delincuentes. Es el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora”, manifestó Adorni.