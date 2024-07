Gobierno: "A nosotros no nos preocupa ni el dólar ni el riesgo país"

“Llamó la atención por qué ante un anuncio se derrumban los dólares financieros. No hubo ningún tipo de intervención en el mercado. Pero nosotros no le buscamos explicación en el día a día. No nos importa el valor del dólar, no nos ocupa el dólar ni el riesgo país”, señaló Adorni en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Luego de que la semana arrancara con una fuerte baja de los dólares libres y una suba del riesgo país por sobre los 1600 puntos (valor más alto en cuatro meses), el portavoz de Javier Milei planteó que estos indicadores no son de su interés y que su “obsesión” es el peso.