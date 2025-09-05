El Gobierno vendió u$s500 millones en 4 días para frenar al dólar

En paralelo, se observó una fuerte participación en el mercado de futuros. El analista Salvador Vitelli remarcó que el interés abierto (número de contratos vigentes) aumentó en u$s200 millones, de los cuales u$s146 millones correspondieron al contrato más corto de fin de septiembre.

El dólar oficial minorista cotizó $1.386,80 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA), por su parte, el billete operó a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.794.

Entre los paralelos, el dólar MEP sube 0,2% y cotiza a $1.380,44, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,3% y se vende a $1.385,01. Asimismo, el dólar blue cerró a $1.370, según un relevamiento.

Ventas cercanas a los u$s200 millones en el primer día de intervención

Los datos monetarios confirmaron la primera intervención del Tesoro en el mercado cambiario (MLC) tras el anuncio de Pablo Quirno sobre la participación del Tesoro en el MLC (link). Los depósitos en dólares de la entidad en el Banco Central se redujeron en u$s238 millones. En simultáneo, los depósitos en pesos aumentaron en $270.743 millones, equivalentes a u$s198 millones al dólar minorista del día de $1.368,25, lo que sugiere que la intervención habría sido por ese monto. El remanente de US$40 millones coincide con pagos programados a organismos internacionales en esas fechas.