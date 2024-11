El Gobierno le quitó la jubilación de privilegio a Cristina Fernández

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la condena de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ayer miércoles la condena a seis años de prisión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por "administración fraudulenta" agravada y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa "Vialidad", al dar a conocer la sentencia en los tribunales de Retiro.

Los camaristas de la Sala IV, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña rechazaron los recursos de la fiscalía y de las defensas, con lo que quedan confirmadas las mismas penas y absoluciones que determinaron los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, en su sentencia del 6 de diciembre de 2022.

Por mayoría los camaristas absolvieron a la exmandataria por el delito de asociación ilícita.

En un fallo de 1.541 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).

También confirmó las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. A Carlos Kirchner se le confirmó la absolución por prescripción.

El fallo no tendrá efectos concretos porque puede ser apelado por todas las partes para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para eso tienen 10 días hábiles. Será el máximo tribunal quien resuelva el expediente y si ratifica la decisión de hoy de Casación el fallo quedará firme y en condiciones de ejecutarse. Pero la Corte no tiene plazos para resolver.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.