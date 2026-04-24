Keir Starmer: "La soberanía de las islas no está en discusión"

En ese contexto, el gobierno de Keir Starmer buscó cerrar filas y evitar cualquier margen de negociación. Insistió en el principio de autodeterminación de los isleños como eje central de su postura y recordó que esa posición fue comunicada “de manera clara y constante” a todas las administraciones estadounidenses.

La respuesta también tiene una lectura política. Londres intenta evitar que el conflicto en Medio Oriente contamine una disputa histórica con Argentina, que volvió al centro de la escena por la presión de Washington. En paralelo, el Reino Unido mantiene su decisión de no involucrarse plenamente en la guerra con Irán, pese a los reclamos de la Casa Blanca.

Así, el mensaje británico busca bajar la tensión en un punto clave: marcar que, más allá de las fricciones con Estados Unidos, Malvinas no entra en negociación.

Pero el escenario sigue abierto. La filtración del Pentágono dejó en evidencia que, en medio de la guerra, incluso los temas históricos pueden convertirse en fichas de presión geopolítica. Especialmente, porque son las cartas que tiene reservadas la administración Trump para presionar a sus "aliados".

"Qué hay que saber sobre las Islas Malvinas mientras Estados Unidos reconsidera su postura"

Ese es un artículo de Reuters, elaborado por el periodista Sam Tabahriti y dio pie a la reacción en cadena de los medios británicos y luego, del propio gobierno de Rick Starmer. Reuters dice haber accedido a un “paper” de trabajo del Pentágono en el que se analiza un cambio histórico para los Estados Unidos. Comenzar a apoyar el reclamo argentino sobre Malvinas como “castigo” por la negativa del gobierno laborista de demostrarse como aliado de EE.UU. enviando tropas y navíos a la zona del estrecho de Ormuz.

Un correo interno del Pentágono detalla opciones para que Estados Unidos castigue a aliados de la OTAN que, según considera, no respaldaron sus operaciones en la guerra contra Irán. Hay dos blancos inmediatos: buscar la suspensión de España de la alianza y la revisión de la postura estadounidense sobre el reclamo británico de las Malvinas. Reuters asegura que obtuvo el dato de un funcionario de los EStados Unidos.

Las opciones de política están expuestas en una nota que expresa frustración por la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a otorgar acceso, bases y derechos de sobrevuelo para la guerra con Irán, explicó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato, explica la agencia británica.

El memo incluye la posibilidad de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las históricas “posesiones imperiales” europeas, como las Islas Malvinas, ubicadas cerca de Argentina.

El sitio web del Departamento de Estado señala que las islas, conocidas en Argentina como Malvinas, son administradas por el Reino Unido, pero siguen siendo reclamadas por Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, es aliado de Donald Trump.

La nota también recuerda que el Reino Unido y Argentina libraron una breve guerra en 1982 por las islas, luego de un intento fallido argentino por recuperarlas. Murieron unos 650 militares argentinos y 255 británicos antes de la rendición argentina.

La furia de Trump con Starmer viaja desde Ormuz a Malvinas

Trump ha criticado reiteradamente al primer ministro británico Keir Starmer, a quien calificó de cobarde por negarse a sumarse a la guerra contra Irán. Dijo que “no es Winston Churchill” y describió a los portaaviones británicos como “juguetes”.

Estados Unidos podría buscar castigar al Reino Unido por su falta de apoyo en la guerra con Irán revisando su postura sobre el reclamo británico de las Islas Malvinas, según un correo interno del Pentágono descrito a Reuters por un funcionario estadounidense.

La propuesta sobre el archipiélago, bajo control británico en el Atlántico Sur, forma parte de una serie de opciones que la administración de Donald Trump evalúa para presionar a aliados de la OTAN que no respaldaron las operaciones militares de EE.UU.

El periodista de Reuters dice que en la situación actual el Reino Unido mantiene el control y presencia militar en las islas. Argentina continúa su reclamo por vía diplomática, con apoyo de países como China y en foros como la ONU. A eso, contrapone Londres un referéndum de 2013 que mostró que el 99,8% votó por seguir bajo control británico.

Argentina lo rechaza porque al ser una población impuesta, las Naciones Unidas dice que las negociaciones deben ser entre los países, sin tener en cuenta su opinión. La ONU considera a las islas un territorio no autónomo e insta a ambas partes a negociar, sin tomar posición sobre la soberanía.

Ahora un Trump contrariado hace enojar aún más a los "aliados" británicos por Malvinas.