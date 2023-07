El dólar blue bajó tras el acuerdo con el FMI

Ante la pregunta, ¿qué podemos esperar para la cotización del dólar blue tras el acuerdo con el FMI? Christian Buteler, analista financiero consideró que "la respuesta la vemos en la baja de apenas dos pesos en el blue y los dólares MEP y CCL que siguen presionando al alza. Sin dudas haber cerrado el acuerdo es mucho mejor que no haberlo cerrado".

"Creo que todos podemos coincidir todos hubiese sido mucho peor el escenario de una Argentina sin el acuerdo, teniendo que pagar y no saber si vas a recuperar esos dólares o no, con los escasos dólares que vos tenés en las reservas. Pero ese acuerdo, por lo visto no es lo suficientemente fuerte como para modificar la tendencia de fondo de los dólares que sigue siendo alcista. No soluciona los problemas reales que tiene el país", amplió.

El analista consideró que será clave ver como impacta la emisión de pesos a través del dólar agro en los próximos días, también resaltó que estamos a pocos días de que se llevan a cabo las PASO y que su resultado será determinante en cuanto a lo que pueda pasar con el tipo de cambio. "La verdad es que para los próximos semanas creo que la presión de alcista se va a mantener", cerró.

Cuánto subió el dólar blue en el año

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $208 después de cerrar el 2022 en $343.

Cabe remarcar que en enero el dólar informal escaló $35 (+10,1%), mientras que en febrero acumuló una caída de $6 (-1,6%). A su vez, en marzo registró un ascenso de $20 (+5,3%). En abril, subió $74 (+18,73%), durante mayo trepó $21 (+4,5%), al tiempo que en junio se apreció $4 (+0,8%).

En 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

A cuánto cotizó el dólar

El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- avanzó $1,52 y alcanzó los $573,12. De esa manera, la brecha con el blue se posicionó en los $22,12.

Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales por persona.

A cuánto cotizó el dólar ahorro y el dólar tarjeta

El dólar ahorro (o solidario) y el dólar tarjeta -que incluye un 30% del Impuesto PAÍS + 45% de la Percepción de Ganancias- superó por segunda jornada la barrera de los $500 y llegó a $501,48.

En tanto, el dólar mayorista cerró a $273,70 por unidad, sesenta centavos por encima del cierre de la rueda anterior.