El dólar blue cerró la semana en baja a $201

A pesar de esta relativa calma, la cotización paralela se encamina a cerrar la semana con una moderada variación al alza. De mantenerse en estos valores, el billete terminará con un leve avance de $ 0,5, ya que había iniciado la semana en $ 200,5 en su punta venta.

Por su parte, las cotizaciones financieras vuelven a mostrar subas moderadas este viernes. El MEP a través del bono AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el título GD30 registras incrementos de hasta 0,7%, con lo cual ambas cotizaciones se ubican alrededor de los 208 pesos.

Los dólares financieros continúan también acomodándose luego de haber exhibido durante las últimas semanas fuertes saltos en su cotizaciones, que después fueron corregidos con importantes descensos para ubicarse en los niveles que se observan actualmente.

DÓLAR OFICIAL

El dólar oficial minorista avanzó hasta los $ 121,75 en las pantallas de Banco Nación y $ 121,83 en el promedio de las entidades financieras del país. En tanto, el tipo de cambio mayorista registró otro incremento de 15 centavos y finalizó la jornada en $ 116,30.

De esta manera, el Banco Central mantiene el ritmo de devaluación diaria en proporciones similares a las de las jornadas anteriores. En lo que va de mayo, el tipo de cambio oficial avanza a una velocidad de poco menos del 4% mensual y 60% anualizado, similar a lo que mostró durante el mes pasado.

Por otra parte, la autoridad monetaria obtuvo un saldo a favor de unos u$s 80 millones tras su intervención en le mercado oficial de cambios. De este modo, en la semana acumuló compras netas por alrededor de u$s 520 millones y en el año la suma asciende a unos u$s 630 millones, aproximadamente.