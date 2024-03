Detuvieron a quienes amenazaron a la familia de Ángel Di María

image.png

La amenaza a la familia Di María ocurrió a las 2.30 de la madrugada del lunes 25 de marzo, cuando los delincuentes se movilizaron en un auto y arrojaron un trozo de nylon frente al country Funes Hills Miraflores, en la zona de Funes, donde suele hospedarse el Fideo cada vez que visita al país.

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", rezaba el escalofriante escrito dirigido directamente hacia el padre de Di María.

Los encargados de la seguridad, en tanto, indicaron que durante esa madrugada se escucharon cuatro balazos cuando el vehículo, que con el correr de las horas fue hallado en estado de abandono, se alejaba del lugar a gran velocidad.

Este nuevo episodio de inseguridad en Rosario, por parte del denominado "narcoterrorismo", no impidió que Di María se baje sobre el cierre de la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos. Es más, el atacante concentró igual, jugó de titular, lució la cinta de capitán y hasta metió un golazo de tiro libre ante Costa Rica en la ciudad de Los Ángeles.