Cómo cerró la semana el dólar blue en San Juan

La brecha cambiaria del informal se sitúa así en 39,75%. El paralelo se ubica $ 325 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

Este viernes, el Banco Central (BCRA) compró U$S 1 millón en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma U$S 17.332 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales se ubican en U$S 27.845 millones.