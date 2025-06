CFK denunció un operativo "ilegal" en su casa: apodó a Patricia Bullrich

“Sé que la tienen. No seamos ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia. Tenía muchísima ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente… es que redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama”, publicó Cristina en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de comunicarse nuevamente con la militancia desde el nuevo lugar del acto: “Sepan siempre que cuando ustedes están… hasta lo malo se transforma en bueno”, cerró.