Blas Cinalli, desde la cárcel: "No entiendo por qué tanto odio hacia nosotros"

De acuerdo a una serie de mensajes que el condenado a 15 años de prisión le envió al canal Crónica TV y que fueron difundidos este mediodía, Blas Cinalli se manifestó molesto con el tratamiento que daban en televisión acerca del grupo de rugbiers, ahora, sentenciados.

“Quería decirte si nos harías el favor de dejar de hablar pestes de mí y de cada uno de mis amigos, ya que nadie ni ninguno de todos nosotros te faltamos el respeto a vos”, fue el mensaje recibido por parte del joven de 21 años.

En otro de los mensajes, Cinalli se quejó: “No entiendo por qué tienen tanto odio hacia nosotros”. De acuerdo a lo que trascendió, el joven se encontraría viendo la transmisión y el tratamiento del caso cuando reaccionó.

En esa misma línea, el rugbier sostuvo: “Perdón ya pedimos, seguro no se soluciona nada con eso pero al menos pedimos perdón por este hecho que pasó, nos escrachan por todos lados”, expresó.

“Dejen vivir, no tenemos vida, viven hablando mal de nosotros. Córtenla, pagar ya estamos pagando desde el primer día”, añadió el joven, sentenciado junto al grupo de rugbiers por asesinar a Fernando Báez Sosa, en una golpiza.

BLAS CINALLI HABLÓ DEL FORCEJEO DENTRO DEL BOLICHE EN DÓNDE ESTABA FERNANDO BÁEZ SOSA

“Estábamos tranquilos en el boliche. Tomando algo, te voy a admitir sí que con una copas de más, pero nada más que eso, luego creo que hacía un costado mío estaba Luciano forcejeando con alguien, como si lo quisieran tacklear a Lucho”, continuó.

Y agregó: “Entonces cuando veo que está forcejeando con una persona, que no recuerdo bien quien era, me acerco para ayudar a Luciano y empiezo a forcejear con esta persona que no se quien era. Puede ser que haya sido Fernando”, detalló Cinalli.

“Luego de eso nos sacaron afuera, a todo eso Luciano quería seguir peleando con otro chico del grupo de Fernando y ahí fue cuando nos sacó la Policía y nos alejamos”, reveló.