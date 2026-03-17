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UPCN Vóley se enfrenta a Monteros en el arranque de semifinales

El equipo sanjuanino enfrenta a Monteros en Tucumán en el inicio de la serie semifinal. Busca dar el primer paso hacia una nueva final.

UPCN ya está en cancha. El equipo sanjuanino enfrenta en este momento a Monteros Vóley en Tucumán, en el inicio de la serie semifinal de la Liga de Vóleibol Argentina, que se disputa al mejor de tres partidos. El encuentro comenzó a las 21.30 en el Polideportivo de Monteros y marca el primer paso de una serie que definirá a uno de los finalistas del certamen.

Embed - LVA RUS 25-26 | SEMIFINALES | DIA 1: Monteros vs. UPCN San Juan

El conjunto dirigido por Fabián Armoa vuelve a instalarse en una instancia decisiva, una constante en su recorrido dentro de la competencia. Se trata de su 16ª semifinal en 18 participaciones, con un historial que incluye múltiples finales y una etapa dominante con varios títulos consecutivos.

En esta edición, UPCN llega tras haber terminado en el segundo lugar de la fase regular, lo que le permitirá definir la serie como local en caso de ser necesario. En los cuartos de final, superó su cruce con autoridad al cerrar la llave en dos partidos.

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Del otro lado, el rival accedió a esta instancia luego de una serie más exigente, que se resolvió en tres encuentros, mostrando capacidad de reacción y fortaleza en momentos clave. En los antecedentes recientes, UPCN logró imponerse en los dos enfrentamientos de la fase regular, aunque el contexto de playoffs plantea un escenario distinto, donde cada partido se juega con otra intensidad.

La serie continuará la próxima semana en San Juan, donde se disputará el segundo partido. De ser necesario, el tercer y decisivo encuentro también se jugará en la provincia.

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