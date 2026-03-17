UPCN Vóley se enfrenta a Monteros en el arranque de semifinales

Embed - LVA RUS 25-26 | SEMIFINALES | DIA 1: Monteros vs. UPCN San Juan

El conjunto dirigido por Fabián Armoa vuelve a instalarse en una instancia decisiva, una constante en su recorrido dentro de la competencia. Se trata de su 16ª semifinal en 18 participaciones, con un historial que incluye múltiples finales y una etapa dominante con varios títulos consecutivos.

En esta edición, UPCN llega tras haber terminado en el segundo lugar de la fase regular, lo que le permitirá definir la serie como local en caso de ser necesario. En los cuartos de final, superó su cruce con autoridad al cerrar la llave en dos partidos.