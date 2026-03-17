UPCN ya está en cancha. El equipo sanjuanino enfrenta en este momento a Monteros Vóley en Tucumán, en el inicio de la serie semifinal de la Liga de Vóleibol Argentina, que se disputa al mejor de tres partidos. El encuentro comenzó a las 21.30 en el Polideportivo de Monteros y marca el primer paso de una serie que definirá a uno de los finalistas del certamen.
UPCN Vóley se enfrenta a Monteros en el arranque de semifinales
El equipo sanjuanino enfrenta a Monteros en Tucumán en el inicio de la serie semifinal. Busca dar el primer paso hacia una nueva final.