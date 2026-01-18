UPCN sumó su tercer triunfo consecutivo y cerró un Tour 4 ideal

Los parciales fueron 25-19, 25-18 y 25-17, en un partido que UPCN manejó con solvencia para cerrar la etapa sin ceder sets y con puntaje perfecto.

Con este resultado, UPCN alcanzó su octavo triunfo en 12 fechas y se mantiene en la segunda posición de la tabla general, afirmándose en la zona alta de la competencia.