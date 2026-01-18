UPCN sumó su tercer triunfo consecutivo y cerró un Tour 4 ideal

En lo individual, el máximo anotador del encuentro fue el punta sanjuanino Alejandro Toro, con 14 tantos, en otra actuación pareja del equipo, que sostuvo su nivel a lo largo de todo el Tour y sumó las 9 unidades en juego.
Tras este cierre en Morón, UPCN regresará a San Juan. La Liga de Vóleibol Argentina retomará la actividad con el Tour 5, que se disputará en Comodoro Rivadavia del 29 de enero al 1 de febrero.
Síntesis
Tucumán de Gimnasia : Cristian Corvalán, Agustín Lapera; Aluhé Isso, Agustín Cáceres; Maximiliamo Geyslis, Santiago Aulisi; Lautaro Piotti (l). Entrenador: Marcelo Díaz. Ingresos: Juan Alamino, Benicio Torres, Nayuán Ruiz, Facundo Díaz.
UPCN San Juan Vóley : Juan Manuel Riganti, Gerónimo Elgueta; Federico Franetovich, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (l). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga.
Parciales: 19-25, 18-25 y 17-25.
Estadio: Gorki Grana (Morón, Buenos Aires).