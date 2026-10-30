El Dakar 2027 se disputará en Portugal y Marruecos

Durante la primera semana, los participantes atravesarán diferentes regiones del territorio marroquí, con etapas que pasarán por Bouarfa, Zagora y Agadir. Precisamente, esta última ciudad será el escenario de la jornada de descanso, programada para el domingo 17 de enero, antes de afrontar la parte decisiva de la competencia.

La segunda mitad del Dakar llevará a los pilotos hacia los exigentes desiertos del sur de Marruecos, con Smara y las proximidades de Dakhla como puntos destacados del itinerario. Además, entre el 19 y el 20 de enero se desarrollará una etapa con campamento refugio, donde los competidores deberán afrontar uno de los desafíos más exigentes de la carrera. Finalmente, la prueba concluirá el sábado 23 de enero en Marrakech.

En cuanto a los números, el Dakar 2027 tendrá un recorrido total de 7.824 kilómetros, de los cuales 4.341 serán cronometrados, distribuidos entre el prólogo y las 12 etapas. La mayoría de las especiales tendrán una extensión de entre 350 y 500 kilómetros, mientras que la última jornada contará con apenas 22 kilómetros de velocidad.

De esta manera, el rally más exigente del mundo se prepara para una edición que quedará marcada por su regreso a África, continente donde construyó buena parte de su historia. El nuevo itinerario ya fue presentado oficialmente, aunque las fechas todavía están sujetas a la aprobación formal del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.