Tragedia en NASCAR: Greg Biffle y su familia murieron en accidente

En un primer momento no se conocía la identidad de todas las personas que viajaban en el avión. Sin embargo, el medio especializado Motorsport informó que Garret Mitchell, amigo cercano de Biffle, confirmó la tragedia a través de Facebook.

“Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión. Iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”, escribió.

Las muestras de dolor también llegaron desde el ámbito político. El congresista de Carolina del Norte, Richard Hudson, expresó: “Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los amaron. Eran amigos que dedicaban su vida a ayudar a los demás. Greg fue un gran campeón de NASCAR que emocionó a millones de aficionados, pero también fue una persona extraordinaria”.

Biffle fue una de las grandes leyendas de la categoría. A lo largo de su carrera ganó 19 carreras en la Cup Series y acumuló 56 victorias en las tres principales divisiones de NASCAR, y aunque estuvo nominado al Salón de la Fama de NASCAR, nunca llegó a ser incorporado..

En 2023 fue elegido como uno de los 75 mejores pilotos de la historia del campeonato. Debutó a mediados de la década del 90 y dejó una huella indeleble dentro de la competencia. Tenía 56 años y iba a cumplir 57 el próximo 23 de diciembre.

En 2024 participó en tareas de rescate aéreo con helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el impacto del huracán Helene, uno de los más mortales en Estados Unidos desde Katrina en 2005.