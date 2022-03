Spinelli volvió al país: "Este fue el desafío más grande de mi vida"

"Cuando pasé la frontera de Polonia no lo podía creer. Le contaba a mi papá que este fue el desafío más grande de mi vida. Tengo suerte de estar acá, mucha gente no lo pudo hacer y no lo va a poder hacer", declaró Spinelli ante los medios presentes luego de haber aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Ezeiza.

"Estoy muy feliz de estar en mi país otra vez, después de todo lo que pasé. La verdad que fueron muchas cosas, todavía no caigo", agregó en diálogo con TyC Sports.

Spinelli, futbolista con pasado en Genoa de Italia y San Martín de San Juan en la Argentina, caminó poco más de 40 kilómetros hacia la frontera de Ucrania para escapar de la guerra iniciada por la invasión rusa en el territorio de ese país.

"Nadie imaginó esta locura. No es humano lo que está haciendo este hombre (en referencia a Vladimir Putin, presidente de Rusia), no hay que aprobarlo", opinó.

Spinelli, de 24 años, por último habló sobre su futuro y al respecto aseguró estar "preparado para lo que viene".

"Lo tengo que hablar con mi gente, con mi grupo de trabajo. Después de este desafío tan grande que viví, si no aprendo y bajo los brazos, no sería agradecido con la vida. Estoy muy bien preparado para lo que viene", reflexionó.

"Hoy quiero ver a mi familia, abrazarla y descansar. Ya mañana ver cómo sigue mi carrera", concluyó Spinelli.