Sofía Ovalles clasificó al Mundial de Natación en Aguas Abiertas

De regreso a San Juan y siguiendo con su rutina diaria de entrenamientos, Sofía tomó unos minutos para contar sobre su actividad: “Tengo 14 años, soy nadadora y represento al Club Ausonia. Yo nado desde los tres años y siempre mis entrenamientos han sido de lunes a sábado, tres horas, y los lunes, miércoles y viernes hago doble turno de siete a nueve de la mañana y a la tarde de 15 a 18. Este trabajo lo complemento con el gimnasio y mi entrenador Gustavo Milla, los martes y jueves.

También hago hockey, pero este año no creo seguir porque tengo muchas carreras, tanto de pileta como de aguas abiertas; justamente ahora en junio, nos vamos con la selección argentina a Estados Unidos.

Respecto a la competencia del fin de semana pasado, el sábado pasado tuve un argentino de aguas abiertas en el río Paraná, en Santa Fe, donde obtuve un gran resultado, saliendo campeona argentina y aparte obtuve la clasificación para el mundial.

Contarles que ya he representado a la Argentina con la selección en Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú, pero nunca he competido en un mundial, así que es mi primera vez participando y estoy muy orgullosa de mí misma y muy contenta.

Agradezco mucho a mis entrenadores, padres, kinesiólogos, entrenadores del gimnasio, nutricionistas y mi psicóloga, ya que todos, siempre me han acompañado y alentado”.

Argentino de aguas abiertas 5K

1ª Sofía Ovalles – 1’10”43

2ª Martina del Podio – 1’11”12

3ª Ana Gerbaudo – 1’12”10

4ª Bianca Capdevila – 1’12”19

5ª Felicitas Jacquier – 1’17”27

El sábado 28 de febrero se disputará la segunda fecha del argentino de aguas abiertas en la localidad de Almafuerte, provincia de Córdoba.