Schwartzman se bajaría de Roland Garros si va a la qualy

En este sentido, Schwartzman hizo alusión a su participación en el Abierto de Francia en París, el más importante sobre polvo de ladrillo. "No sé si voy a ir a Roland Garros. Con la experiencia de Australia, si la voy a pasar mal, ¿para qué voy a ir?", confesó. "Si tengo que jugar la qualy, no sé si voy a ir. Prefiero prepararme para entrar al cuadro de Wimbledon", aseguró.

Además reveló qué es lo que espera para este 2024 teniendo en cuenta el puesto en el que se encuentra en el ranking mundial. "Espero alguna invitación o jugar los torneos que más me gustan". "Estoy en la disyuntiva de rearmar el calendario. Se resuelve en el momento y es difícil"

Otras frases del Peque Schwartzman

"A veces me cuesta el día a día cuando no logro competir bien, porque me esfuerzo mucho fuera de la cancha para mantenerme en el nivel que quiero. El resultado lo veo como una anécdota, estoy convencido de que si competís y jugás bien los resultados llegan solos. Pero cuando te va mal varias veces, pese a entrenar bien, no sabés qué hacer".

"Le di absolutamente todo al tenis. La carrera del sudamericano dura menos que la del europeo, porque viajamos siete meses a 14 horas de diferencia desde los 15 años, ninguno supera los 33 o 34 años.

"A veces pienso ¿para qué la voy a estar pasando mal si el tenis me dio todo lo que necesito y puedo hacer algo que la pase bien con 33 años? Muchas veces seguís jugando solo porque el resto quiere. Mientras pueda sostenerlo con buen humor, buenísimo".