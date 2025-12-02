"
San Martín presentó a Ariel Martos como nuevo DT para 2026

San Martín oficializó a Ariel Martos como DT para la Primera Nacional 2026. Llega con su equipo de trabajo y se integra al cuerpo técnico local, mientras el club define su armado para el nuevo torneo.

San Martín confirmó este jueves la llegada de Ariel Martos, tucumano de 48 años, como nuevo director técnico para afrontar la temporada 2026 de la Primera Nacional. El entrenador firmó su contrato y asumirá el desafío de conducir al Verdinegro tras su reciente descenso, con el objetivo claro de construir un proyecto competitivo desde el inicio del próximo torneo.

El club informó también que Martos trabajará acompañado por Luis Martínez, como ayudante de campo, y Félix Soraire, preparador físico. Además, seguirán integrando el cuerpo técnico los sanjuaninos Alejandro Schiapparelli, Javier Cerdán, Fabián González y Ernesto Ceballos, quienes ya venían trabajando junto al plantel. La decisión apunta a sostener parte del ciclo anterior y combinarlo con la impronta del nuevo DT.

La experiencia de Martos y su perfil como formador

Martos llega a San Martín luego de su primera experiencia profesional al frente de San Martín de Tucumán, donde dirigió 25 partidos con un registro de 11 victorias, 9 empates y 5 derrotas, alcanzando una efectividad del 56%, según informó la institución al oficializar su llegada.

Su recorrido está marcado por una fuerte presencia en el fútbol formativo. Comenzó en las inferiores de Central Norte de Tucumán, pero una lesión prolongada lo alejó de las canchas y lo orientó hacia la formación juvenil. A los 26 años inició su labor en divisiones inferiores de UTA y, desde 2012, integró el esquema de San Martín de Tucumán, donde trabajó como formador, asesor técnico y ayudante de campo de entrenadores como Arnaldo Sialle, Darío Tempesta y Pablo Frontini.

En 2025 tuvo su debut oficial como entrenador del Santo tucumano. Su primer partido fue el 8 de febrero, con un empate 0 a 0 ante Almagro. Tras una etapa irregular, dejó el cargo el 28 de julio. Durante ese ciclo dirigió 28 partidos, con 12 triunfos, 11 empates y 5 derrotas.

Su llegada a San Juan será su segunda experiencia en el fútbol profesional y la primera fuera de Tucumán.

El armado del proyecto 2026

A días del final de la temporada y con el descenso reciente, San Martín comenzó a delinear su planificación con la premisa de ordenar el plantel, reforzar puestos clave y llegar con una base sólida al inicio del torneo.

La Primera Nacional 2026 tomará forma en los próximos días: la AFA realizará el 22 de diciembre el sorteo de las dos zonas del campeonato, un paso decisivo para que el Verdinegro conozca su camino y termine de cerrar su preparación.

