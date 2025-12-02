San Martín presentó a Ariel Martos como nuevo DT para 2026

Su recorrido está marcado por una fuerte presencia en el fútbol formativo. Comenzó en las inferiores de Central Norte de Tucumán, pero una lesión prolongada lo alejó de las canchas y lo orientó hacia la formación juvenil. A los 26 años inició su labor en divisiones inferiores de UTA y, desde 2012, integró el esquema de San Martín de Tucumán, donde trabajó como formador, asesor técnico y ayudante de campo de entrenadores como Arnaldo Sialle, Darío Tempesta y Pablo Frontini.

En 2025 tuvo su debut oficial como entrenador del Santo tucumano. Su primer partido fue el 8 de febrero, con un empate 0 a 0 ante Almagro. Tras una etapa irregular, dejó el cargo el 28 de julio. Durante ese ciclo dirigió 28 partidos, con 12 triunfos, 11 empates y 5 derrotas.

Su llegada a San Juan será su segunda experiencia en el fútbol profesional y la primera fuera de Tucumán.

El armado del proyecto 2026

A días del final de la temporada y con el descenso reciente, San Martín comenzó a delinear su planificación con la premisa de ordenar el plantel, reforzar puestos clave y llegar con una base sólida al inicio del torneo.

La Primera Nacional 2026 tomará forma en los próximos días: la AFA realizará el 22 de diciembre el sorteo de las dos zonas del campeonato, un paso decisivo para que el Verdinegro conozca su camino y termine de cerrar su preparación.