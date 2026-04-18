San Martín ganó en el debut de Schiapparelli y cortó la mala racha

Con pocos entrenamientos, pero conocimiento previo del plantel, Schiapparelli optó por simplificar. Dejó atrás la línea de tres defensores y armó un esquema más clásico con cuatro en el fondo, priorizando el orden y el equilibrio. El ajuste se notó: el equipo se mostró más compacto y con mayor compromiso colectivo.

El trámite del partido fue complejo. Midland tuvo por momentos el control y mayor protagonismo, pero San Martín supo esperar su oportunidad. Cuando la tuvo, no falló. Después del gol, el equipo se sostuvo desde la solidez defensiva, un aspecto que venía siendo una deuda en fechas anteriores.

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Sin sobrarle nada, pero con otra actitud, el Verdinegro logró cerrar el partido sin sobresaltos. El pitazo final marcó algo más que tres puntos: significó cortar la racha, recuperar confianza y empezar a construir desde otro lugar.

El debut de Schiapparelli dejó señales iniciales positivas. Orden, pragmatismo y respuesta en un contexto adverso. Ahora, el desafío será sostener esa mejora.

San Martín volverá a presentarse en condición de local, cuando reciba a Quilmes en el Hilario Sánchez, con la intención de confirmar esta reacción y empezar a acercarse nuevamente a los puestos de clasificación.