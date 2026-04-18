San Martín ganó en el debut de Schiapparelli y cortó la mala racha
San Martín venció 1-0 a Midland como visitante en el debut de Schiapparelli. El equipo mostró orden, cambió la imagen y cortó una racha negativa.
San Martín dio un paso necesario en un momento delicado. En el inicio del ciclo de Alejandro Schiapparelli, el Verdinegro logró una victoria clave al imponerse por 1 a 0 ante Ferrocarril Midland, como visitante, por la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional.
El único gol del encuentro llegó a los 12 minutos del segundo tiempo, a través de Sebastián Jaurena, quien además convirtió su primer tanto con la camiseta del conjunto sanjuanino. Fue un golpe justo en el momento indicado, en un partido que no ofrecía demasiadas ventajas.
El contexto no era menor. San Martín venía de una semana agitada tras la salida del anterior cuerpo técnico y arrastraba una racha negativa que lo había relegado en la tabla, lejos de los puestos de Reducido y con una sola victoria en el torneo. En ese escenario, el cambio de conducción apareció como una necesidad urgente.
Con pocos entrenamientos, pero conocimiento previo del plantel, Schiapparelli optó por simplificar. Dejó atrás la línea de tres defensores y armó un esquema más clásico con cuatro en el fondo, priorizando el orden y el equilibrio. El ajuste se notó: el equipo se mostró más compacto y con mayor compromiso colectivo.
El trámite del partido fue complejo. Midland tuvo por momentos el control y mayor protagonismo, pero San Martín supo esperar su oportunidad. Cuando la tuvo, no falló. Después del gol, el equipo se sostuvo desde la solidez defensiva, un aspecto que venía siendo una deuda en fechas anteriores.
Sin sobrarle nada, pero con otra actitud, el Verdinegro logró cerrar el partido sin sobresaltos. El pitazo final marcó algo más que tres puntos: significó cortar la racha, recuperar confianza y empezar a construir desde otro lugar.
El debut de Schiapparelli dejó señales iniciales positivas. Orden, pragmatismo y respuesta en un contexto adverso. Ahora, el desafío será sostener esa mejora.
San Martín volverá a presentarse en condición de local, cuando reciba a Quilmes en el Hilario Sánchez, con la intención de confirmar esta reacción y empezar a acercarse nuevamente a los puestos de clasificación.