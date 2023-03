San Martín confirmó la llegada de Monasterio como DT

Monasterio tenía una cláusula de salida ante una oferta de una categoría superior y no tuvo problemas para desvincularse del equipo del ascenso de Buenos Aires. El ex arquero no dudó en aceptar el llamado de San Martín y el domingo estuvo en la cancha de Defensores de Belgrano para ver el triunfo del equipo del Pueblo Viejo.

César Monasterio estará presente este martes en el Hilario Sánchez para comenzar su ciclo. Su estreno será el domingo a las 18 cuando San Martín reciba a Estudiantes de Río Cuarto.