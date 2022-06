San Juan se prepara para la llegada del Top Race y Superbike

Precisamente, Fabián Flaqué será piloto invitado para correr; respecto al tema dijo: “Me invitó Ariel Giustozzi, quien el año pasado me había invitado para la carrera de Buenos Aires y la verdad que tuve una buena experiencia, que nos dejó una linda amistad, por lo que la invitación se repitió ahora y eso me pone contento, a pesar de mi inactividad. La verdad es que no corrí en el Villicum, por eso es que ayer alquilé un Fórmula Renault a Juan Manuel Basco, con la intención de conocer la pista y no llegar tan crudo a la carrera, así que voy con la idea de disfrutarlo y más aquí, en San Juan, donde todo coincidió, ya que voy a estar acá, y dos días después debo viajar”.