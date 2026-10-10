Las Águilas no pudieron alcanzar la gloria. La Selección argentina femenina de hockey sobre patines cayó por 3-1 ante España en la gran final del Mundial de los World Skate Games 2026 y se quedó con el subcampeonato en una definición disputada en Asunción, Paraguay.
Las Águilas cayeron ante España y se quedaron sin el título mundial
La Selección argentina femenina de hockey sobre patines perdió 3-1 en la final de los World Skate Games 2026 y no pudo consagrarse campeona. España aprovechó mejor sus oportunidades y se quedó con la medalla de oro en Asunción, Paraguay.