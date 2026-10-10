Las Águilas cayeron ante España y se quedaron sin el título mundial

El marcador finalizó 3-1 a favor de España. Ana Lucía Mañdonado convirtió el único gol argentino, mientras que Marta González Piquero, Aimee Blackman y Sara Roces anotaron para el conjunto español.

Pese al esfuerzo y la entrega de Las Águilas, la efectividad del rival terminó siendo determinante en el partido decisivo.

Argentina, subcampeona del mundo

La derrota dejó a la Selección argentina a un paso de la consagración. Las dirigidas por el cuerpo técnico nacional afrontaron una final exigente ante una potencia del hockey sobre patines, pero no lograron revertir la diferencia en el marcador.

España celebró el título mundial, mientras que Las Águilas cerraron su participación con el sabor amargo de haber perdido la final y la ilusión de volver a levantar la copa.