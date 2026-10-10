"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Las Águilas

Las Águilas cayeron ante España y se quedaron sin el título mundial

La Selección argentina femenina de hockey sobre patines perdió 3-1 en la final de los World Skate Games 2026 y no pudo consagrarse campeona. España aprovechó mejor sus oportunidades y se quedó con la medalla de oro en Asunción, Paraguay.

Las Águilas no pudieron alcanzar la gloria. La Selección argentina femenina de hockey sobre patines cayó por 3-1 ante España en la gran final del Mundial de los World Skate Games 2026 y se quedó con el subcampeonato en una definición disputada en Asunción, Paraguay.

El equipo argentino salió a la cancha con la ilusión de levantar la copa, pero se encontró con un rival que supo imponer condiciones. España tuvo mayor posesión de la bocha y logró aprovechar mejor las situaciones de peligro frente a una Argentina que dejó todo en busca del título.

Durante el primer tiempo, el conjunto nacional sostuvo la intensidad y logró mantener la final igualada, alimentando la esperanza de pelear por la consagración hasta el cierre. Sin embargo, en el complemento, el seleccionado español consiguió marcar la diferencia y terminó sellando el triunfo.

Te puede interesar...

El marcador finalizó 3-1 a favor de España. Ana Lucía Mañdonado convirtió el único gol argentino, mientras que Marta González Piquero, Aimee Blackman y Sara Roces anotaron para el conjunto español.

Pese al esfuerzo y la entrega de Las Águilas, la efectividad del rival terminó siendo determinante en el partido decisivo.

Argentina, subcampeona del mundo

La derrota dejó a la Selección argentina a un paso de la consagración. Las dirigidas por el cuerpo técnico nacional afrontaron una final exigente ante una potencia del hockey sobre patines, pero no lograron revertir la diferencia en el marcador.

España celebró el título mundial, mientras que Las Águilas cerraron su participación con el sabor amargo de haber perdido la final y la ilusión de volver a levantar la copa.

Temas

Te puede interesar