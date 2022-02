Riquelme: "Debe estar enojado porque no lo compró ningún club"

Y agregó: "Se está entrenando con el plantel. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, ahora tuvo una lesión, deberá ponerse a disposición de un kinesiólogo. Nosotros cumplimos con el plantel, los jugadores deben cumplir con las normas de nuestro plantel, esperamos que se ponga bien. Wanchope debe cumplir con sus obligaciones. Debe estar enojado porque no lo compró ningún club".

Riquelme y los temas a resolver en Boca: el caso Cristian Pavón, las críticas de Fernando Hidalgo al Consejo de Fútbol y el futuro de Eduardo Salvio

"Me manejo con calma. Sé que a mucha gente no le caigo simpático porque me manejo muy simple y las realidades son estas. Con el Galaxy nos pusimos de acuerdo y finalmente dijeron no seguían adelante por la denuncia que tiene. Cuando hablan algunos tan mal es preferible no decir nada".

"En Cruz Azul han hablado con el representante de Pavón, me comunicaron que estaban muy cerca pero quedó en la nada. Cuando uno escucha que Boca no presta atención o no contesta, no es así".

"Salvio tiene contrato hasta el 30 de junio. Le dije en el viaje a Arabia si quería seguir con nosotros, me dijo que quiere. Le dije que espere que cierre el libro de pases y esperamos que nuestro esfuerzo económico lo ponga contento. Tanto él como Pavón tienen un contrato altísimo".

Riquelme hizo un balance de su mandato en Boca

"En estos dos años que nos quedan trabajaré como lo hice ahora. Cuidando a mi club. Sé que me quieren mucho y yo quiero mucho a los bosteros. Ganamos los dos partidos ante Atlético Mineiro y tocó quedar afuera por todo lo que pasó. No teniendo tanto dinero, las decisiones fueron buenas, ganamos torneos. Ahora que nos acomodamos trajimos jugadores".

"No hay dudas que se trata periodísticamente distinto a Boca que a River. Me divierte la capacidad que tienen de no decir 'perdón, me equivoqué. Ayer dije una mentira y me equivoqué'. Eso no se dice. De Pol Fernández se dijeron muchas cosas".

"El otro día me tocó ir a Paraguay, se habló mucho que fui a pedir por las suspensiones de nuestros jugadores y no es así. Yo creo que Boca tiene que estar siempre, en la AFA, en la Conmebol. Después podés estar de acuerdo. Fui pero no a hablar por las suspensiones".

La negociación de Boca por Ángel Romero, según Riquelme

"El 3 de enero, Marcelo Delgado le preguntó qué iba a hacer de su vida. Él dijo que tenía ofertas de Turquía y que el 15 de enero iba a analizar esa posibilidad. Desde ahí Boca no habló con Romero. Héctor Lara me preguntó desde Cruz Azul mientras se hablaba lo de Pol Fernández y nosotros no estábamos en contacto. Es un grandísimo jugador".

Riquelme explicó cómo está la negociación con Colón por Facundo Farías, a quien comparó con Carlos Tevez

"Hace tres meses hablamos con ellos, les ofrecimos una suma importante por un porcentaje del pase y nos dijeron que no. Todavía Colón no nos respondió por otra oferta. Ellos quieren un préstamo por Wanchope y Retegui y les dijimos que no. Farías es lo más parecido en el último tiempo a Tevez. Le vi unos movimientos parecidos a Carlos".