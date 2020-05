El quiebre trágico en la vida de Michael Jordan: el asesinato de su padre

El crack se retiró por primera vez del básquetbol a los 30 años, apenas tres meses después del crimen. Me hizo ver lo corta que es la vida, lo rápido que puede terminarse todo", dijo en 1993.

“No tengo más nada que probar en el básquetbol​. No hay más desafíos que puedan motivarme. No tiene nada que ver con la muerte de mi padre, la presión de los medios... Con nada más que con sentir que logré todo lo que podía conseguir. Cuando pasó eso, sentí que era hora”.

El 6 de octubre de 1993, Michael Jordan, con 30 años y en la cima del mundo luego de ganar su tercer campeonato al hilo con Chicago Bulls​, le dijo adiós a la NBA.

Aseguró que la decisión no estaba relacionada con el asesinato de James Raymond Jordan, ocurrido el de julio del mismo año, aunque admitió: “Me hizo ver lo corta que es la vida, lo rápido que puede terminarse todo. Y pensé que a veces tenés que dejar el juego de lado. Quería darle más tiempo a mi familia. He sido egoísta al centrar todo en mi carrera”.

Haya motivado el adiós o no, el fallecimiento del ídolo de Jordan, su propio papá, marcó un quiebre en su vida que sólo él sabrá si lo sigue atormentando. Porque hoy, casi 27 años después, hay dos condenados por el crimen pero, al mismo tiempo, la sensación de que nunca se sabrá exactamente qué pasó.

La resolución del caso dice que Daniel Green y Larry Martin Demery fueron los responsables de la muerte de Jordan padre y que cumplen una sentencia de por vida. Tenían, por entonces, 18 y 17 años, respectivamente.

Fueron relacionados al caso a partir del absoluto descuido que tuvieron al hacer múltiplesllamadasen las horas posteriores al crimendesde el Lexus que manejaba James Jordan y que le robaron luego de asesinarlo. Fueron 36 comunicaciones telefónicas en cuatrodías.

El cuerpo del padre de la estrella recién sería encontrado 11 días después de asesinado, en la zona pantanosa de un arroyo cercano al límite estatal de Carolina del Norte, trabado debajo de un árbol y en avanzado estado de descomposición. Curioso hecho: la familia no había sabido nada de él en los diez días anteriores a su fallecimiento y nadie había hecho ninguna denuncia. “Era habitual” que se ausentara sin razones aparentes, decían.

Al padre de Jordan se lo identificó a través de las piezas dentales y se supo que había muerto de un balazo en el pecho efectuado con un revólvercalibre .38.

Sin testigos, la construcción del caso giró prácticamente en torno al testimonio del propio Demery, quien aceptó la culpabilidad y decidió declarar contra su hasta entonces amigo.

¿Cuál fue su relato? Que habían visto el auto, que se acercaron para robarle dinero al conductor, que de repente Green también quiso el coche, que James Jordan dormía en su asientoy que, al despertarse (habría parado a descansar mientras volvía del funeral de un conocido), Green le pegó un tiro sin mediar palabra.

Antes de que Demery relatara eso, cuando fue detenido, los policías que lo interrogaron le hicieron creer que su amigo ya había declarado y lo había señalado como culpable. Eso nunca había ocurrido.

El jurado, al contar apenas con la palabra de uno de los delincuentes, no falló respecto a quién efectuó el disparo, pero encontró en el resto de las evidencias suficiente como para culpar a ambos del asesinato y la Justicia los sentenció a cadena perpetua.

Hay, sin embargo, ciertos cabos sueltos que dificultan la total comprensión del asunto. Por ejemplo, de acuerdo al informe forense, la falta de un orificio de salida en el cuerpo de Jordan padre ylas ausencias de pólvora yde sangre en el asiento,que podría explicarse a partir de una hemorragia interna, pero sobre lo que no hubo mayores precisiones.

Todos esos son detalles que extrañamente contrastan con lo dicho por las autoridades el día que se confirmó el asesinato: que creían que el hombre había muerto fuera del vehículo.

El mar de sospechas todavía se hace mayor a partir del segundo llamado que salió del Lexus de James Jordan cuando ya estaba en mano de los delincuentes: se hizo al teléfono registrado a nombre de un tal Hubert Larry Deese. Era un traficante que trabajaba con Demery en una fábrica de trailers a menos de un kilómetro del lugar donde aparecieron los restos de Jordan.

Pero ese no es el detalle más importante. Deese es hijo de Hubert Stone (fallecido en 2008), el comisario que supervisó la investigación. También era amigo de uno de los detectives que lideró la misma. Esa llamada, así como el vínculo de Deese con Demery, jamás fueron investigados.

Según el fiscal del distrito deRobeson County, en un robo anterior Green había conseguido un revólver calibre .38 que se encontró en su casa al allanarla tras el crimen de Jordan. Los abogados de Green contraatacan que las pericias balísticas no arrojaron coincidencia entre la bala que mató al padre del basquetbolista y el arma.

Green lucha por que su versión de los hechos sea validada. Afirma que la noche anterior al crimen estuvo con Demery en una fiesta y que éste se fue solo, para regresar horas más tarde, sobresaltado, y contarle lo que había hecho. Sin ser capaz de rechazar el pedido desesperado de un amigo de toda la vida, dice que lo ayudó a deshacerse del cuerpo en el arroyo. ¿Dirá la verdad?

Un video de aquella época, cuyas imágenes fueron utilizadas en el juicio, le hace flaco favor a su intento por demostrar inocencia: aparece bailando y rapeando con un reloj de oro y uno de los anillos de campeón que Michael Jordan le había regalado a su papá.

La versión de Demery de los hechos, además, fluctuó con el tiempo. En el juicio de 1996dijo que estaba junto a Green cuando éste disparó, pero en un interrogatorio previo había afirmado estar algo más alejado e inclusoen un escrito todavía anterior, entregado apenas lo arrestaron, aseguró que había abandonado la zona del crimen antes del disparo y que recién después se encontró con su compañero, quien para entonces ya había matado a Jordan.

En noviembre de 2015, Connee Brayboy, editora de un diario estatal ya desaparecido, aseguró que poco después de que Demery fuera arrestado, en 1993, lo visitó en la cárcel y escuchó, de boca del criminal, el reconocimiento de la autoría del asesinato.

“Me dijo que había matado al señor Jordan porque había presenciado una transacción de drogas. Y que lo había matado afuera del auto”, escribió, según reprodujo el Chicago Tribune a 25 años del hecho. No lo reportó porque era amiga de la madre de Demery y no quería afectarla y porque no creía que fuera a testificar dando vuelta los hechos, tal como hizo.

Demery, de 44 años,espera una respuesta a su solicitud de libertad condicional, algo que ya se le negó dos veces, la última en 2016.

Green, que no logró torcer la voluntad de la justicia respecto a ser nuevamente juzgado (por última vez se le rechazó en enero de este año), calificará para tal pedido el año próximo, pero antes haría un intento más en la Corte de Apelaciones.

Pase lo que pase, difícilmente alguna vez se sepa qué ocurrió realmente con el asesinato de James, el padre de Michael Jordan.