Qué dijeron Nacho Fernández y Marcos Rojo en la conferencia de prensa

Ignacio Villaroel, vicepresidente de River, también habló en la conferencia

"Es sin dudas el clásico más importante del mundo. Desde River convocamos a demostrar lo que es un Superclásico. El mensaje, sobre todo, es que hay que disfrutarlo y vivirlo con alegría. Lo más importante es vivirlo en paz".

La palabra de "Chiqui" Tapia para cerrar la conferencia del Superclásico

"Es un día muy especial. Todos estamos muy ansiosos por el Superclásico. Le agradezco a las autoridades de Córdoba por todo el esfuerzo que están haciendo para albergar este evento, el partido más apasionante de todas Sudamérica. Tener las dos parcialidades después de siete años, es muy importante para nosotros. Les agradezco a los dos equipos".

Nacho Fernández, sobre la posibilidad de los penales en el clásico

"No lo tenemos en mente, pero sabemos que se puede dar. Vamos a ir a buscarlo para ganar en los 90 minutos, y si después vienen los penales también confiamos, tenemos un arquero campeón del mundo".

Marcos Rojo y el valor del Boca - River del domingo: "El más importante"

"Es el clásico más importante que me ha tocado jugar a lo largo de de mi carrera. He jugado Argentina - Brasil y el de Manchester, pero este no tiene comparación".

Los dos Superclásicos que más recuerdan Marcos Rojo y Nacho Fernández

"Me acuerdo el penal de Román, que se lo atajan y después lo mete. Me quedó muy grabado ese partido", comentó Rojo. "Yo el del gol de Lanzini y Funes Mori en la Bombonera, creo que empezó a marcar el camino en la historia de los clásicos", dijo Nacho.

El consejo de Nacho Fernández para los juveniles de River antes del Superclásico

"Hay que transmitirles tranquilidad y explicarle cómo se juegan estos partidos. Pero también que lo disfruten y lo vivan de la mejor manera".

Cómo llega Boca

"Nos encuentra en un muy buen momento. Cada vez nos sentimos mejor como grupo y como equipo. Espero que las cosas nos salgan bien, estamos trabajando para eso. Ganar estos partidos te puede marcar el camino, nos puede hacer muy bien".

Marcos Rojo y el furor de la gente por el Boca - River

"Es especial. Ayer salí de casa y cada personas que te cruzás te dice que hay que ganar. Ya nos tocó jugar esta clase de partidos y hay que afrontarlo como tal".

Nacho Fernández y la vuelta de ambas hinchadas al Superclásico

"Volver a jugar con las dos hinchadas es muy lindo, ojalá sea en paz, nos merecemos eso. Los últimos clásico, de local, siempre se siente la gente. Tenemos 85 mil personas que nos alientan y es un plus, ahora es mitad para cada uno".

Marcos Rojo y la importancia del clásico para Boca: "Clave para el futuro"

"Es un partido muy importante para nosotros y la gente de Boca. Me encanta jugarlo y espero que sigamos demostrando lo que sigamos haciendo. El partido es clave para el futuro".

Nacho Fernández, sobre qué significa el Superclásico y si River está encontrando el equipo

"Es muy lindo jugar un clásico, para mí es de los mejores del mundo. Tenemos que estar orgullosos de eso. En los últimos partidos fuimos encontrando el funcionamiento, ojalá sea así y consigamos un buen resultado".