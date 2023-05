Programaron la última fecha del Torneo de Invierno

San Martín, Colón, San Lorenzo, Desamparados, Trinidad y Villa Obrera ya consiguieron la clasificación, pero todavía no tienen definida su ubicación final en la primera fase. Los que terminen en las primeras cuatro ubicaciones definirán como locales en los cruces de cuartos de final.

En cuartos de final se enfrentarán: 1° vs. 8°; 2° vs. 7°; 3° vs. 6° y 4° vs. 5°. Las series de cuartos de final y semifinales se disputarán con partidos de ida y vuelta. Sólo la final se jugará a partido único.

TORNEO DE INVIERNO

FECHA 19 - PRIMERA "A"

Viernes:

16; Desamparados vs. Marquesado (en Trinidad)

21.30; Unión vs. Aberastain

Sábado 16hs.

López Peláez vs. Juv. Zondina (en 9 de Julio)

Colón Jr. vs. San Lorenzo

Domingo 16hs.

Juv. Unida vs. Carpintería

Rivadavia vs. Del Bono

Atenas vs. Trinidad

Villa Obrera vs. Alianza

Recabarren vs. 9 de Julio

Martes 16hs.

San Martín vs. Peñarol (en predio E. Mas)