Peñarol y Zondina festejaron en el inicio de la Primera A

Peñarol se hizo fuerte en Chimbas y derrotó 2 a 0 a Colón Junior. Nicolás Silka y Enzo Torres anotaron los goles del Bohemio.

Juventud Zondina, el otro ganador del sábado, derrotó 1 a 0 a Carpintería. La Juve celebró en casa ante su gente con el gol de Santiago Barrera.

El único empate del sábado se dio en el Far West. Marquesado y Unión igualaron 1 a 1 y repartieron puntos. Franco Bernardini convirtió para los locales y Leonel Díaz anotó para el Azul de Villa Krause.

Este domingo, desde las 17.30, se enfrentarán: Juv. Unida vs. Recabarren, 9 de Julio vs. Desamparados, Alianza vs. San Martín, Trinidad vs. Rivadavia y Del Bono vs. López Peláez. El lunes será el turno de Aberastain vs. Villa Obrera (a puertas cerradas en Juventud Unida) y el miércoles jugarán San Lorenzo vs. Atenas (en Rivadavia).